Sahaminta Doorka Dhex-dhexaadiyayaasha Hal-abuurka ee qaabaynta Mustaqbalka Bayoolaji Injineernimo ee Awood u leh

Cilmi-baarayaasha Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) ee AMBS ayaa dhawaan sameeyay daraasad cinwaan looga dhigay "Innovation Intermediaries at Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A case Study of AI-Enabled Engineering Biology," kaas oo eegaya doorka muhiimka ah. Dhex dhexaadiyeyaasha hal-abuurka ee saamaynta ku leh nidaamyada deegaanka ee hal-abuurka leh.

Daraasadu waxay diiradda saaraysaa goobta soo ifbaxa ee bayoolaji injineerinka AI-enabled (AI-EB) iyo saamaynta ay ku leedahay da'da dhijitaalka ah. Isku-dhafka tignoolajiyada ayaa kor u qaadaya kaliya su'aalaha sayniska laakiin sidoo kale welwelka anshaxa, bulshada, iyo dhaqaalaha. Si wax looga qabto arrimahan adag, cilmi-baarayaashu waxay ku hawlan yihiin daneeyayaal kala duwan oo si qoto dheer ugu lug leh goobta hal-abuurka AI-EB.

Ubucda daraasaddan ayaa ah baaritaanka ku saabsan sida dhexdhexaadiyeyaasha hal-abuurka, ciyaartoyda muhiimka ah ee nidaamka deegaanka hal-abuurka, ay u tixgelinayaan ujeedooyinka bulshada iyo deegaanka oo ay weheliyaan yoolalka dhaqaale. Iyadoo tilmaamaha hal-abuurnimo ee mas'uul ka ah ay dhiirigelinayaan isku-dheelitirkan, natiijadu waxay muujinaysaa in dhexdhexaadiyeyaasha hal-abuurka ee goobta bayoolajiga injineernimada ay u janjeeraan inay mudnaanta siiyaan kobcinta dhaqanka iyo hababka ganacsi.

Cilmi-baarista ayaa la filayaa inay saameyn weyn ku yeelato horumarinta dhexdhexaadiyeyaasha hal-abuurka ah iyo maareynta cilmi-baarista gudaha qaybta AI-EB. Qorayaashu waxay ku doodayaan in hab dhammaystiran oo tixgelinaya saamaynta bulshada iyo deegaanka ee AI-EB labadaba, marka lagu daro ganacsi-abuurka, ay muhiim u tahay in si buuxda looga faa'iidaysto awoodda tignoolajiyadan soo ifbaxaysa.

Daraasadani waxay iftiiminaysaa muhiimada ay leedahay dhexdhexaadiyeyaasha hal-abuurnimada qaabaynta mustaqbalka bayoloji injineerinka karti u leh AI. Waxay muujinaysaa baahida loo qabo hab damiir leh oo dheellitiran tixgalinta dhaqaalaha, bulshada, iyo deegaanka si loo kordhiyo faa'iidooyinka farsamadan isbeddelka ah.

