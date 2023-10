Jawiga Dhulka: Isu-dheelitirnaanta Nolosha

By

Jawiga dhulka, oo ah qayb muhiim ah oo ka sooca meereheena iyo kuwa kale, ayaa door muhiim ah ka ciyaara joogtaynta nolosha. Iyadoo samaynta dhererkeeda saxda ah ay tahay mid adag, saynisyahannadu waxay fahmeen in jawigu si tartiib tartiib ah u dhuuban yahay marka qofku kor uga soo baxo dusha sare. Baqshaddan gaaska leh ayaa ka kooban gaas isku dhafan, iyadoo ogsijiin ay muhiim u tahay badbaadada aadanaha.

Marka aynu ka gudubno lakabyada jawiga dhulka, xoogga oksijiinta ayaa hoos u dhacda, taasoo ka dhigaysa neefsashadu mid sii adkaanaysa. Cilmi-yaqaannada Geology-ga ayaa aqoonsaday lakabyo kala duwan oo jawiga ku jira, mid walbana wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah. Lakabka ugu dhow waxaa loo yaqaan 'troposphere', oo ku yaal inta u dhaxaysa 7 iyo 20 kiiloomitir oo ka sarreeya oogada dhulka. Wixii ka dambeeya troposphere waxaa ku yaal stratosphere, kaas oo u shaqeeya sida gaashaan ka hortagga shucaaca waxyeelada leh ee qorraxda. Korka stratosphere, waxaan ka helnaa mesosphere, oo lagu garto heerkulka qabowga daran. Heerkulbeegga heerkulbeegga ah ayaa raacaya, oo gaaraya dhererka qiyaastii 600 kiiloomitir. Ugu dambeyntii, exosphere-ku wuxuu calaamadeeyaa lakabka ugu dambeeya, oo ku biiraya cirifka hawada, oo ku yaal 600 oo kiiloomitir oo ka sarreeya dusha dhulka.

Halka dhererka ogsijiinta la neefsan karo ay ka jirto dusha sare ee dhulka ay guud ahaan tahay 12 kilomitir, tani way kala duwanaan kartaa sababo ay ka mid yihiin goobta iyo xaaladaha deegaanka. Gobollada qaar ka mid ah cirifka, jooggan muhiimka ah wuxuu hoos ugu dhacayaa sagaal kiiloomitir oo keliya. Waxaa muhiim ah in la ogaado in tirooyinkani aysan ahayn kuwo go'an oo ay isbeddeli karaan iyadoo ku xiran doorsoomayaasha sida xilliyada iyo goobta juqraafiyeed.

Jawiga dhulka ee la neefsan karo, oo qani ku ah ogsijiinta, ayaa bixisa xaaladaha ugu habboon ee nolosha sidaan ognahay. Lakabkan difaaca la'aanteed, jidhadhka samada ee kale ee koonkeena ayaa ka maqan shuruudaha lagama maarmaanka u ah si ay u sii noolaadaan. Fahamka ka kooban yahay iyo sifooyinka jawiga dhulku waxay muhiim u tahay fahamka dheelitirnaanta jilicsan ee looga baahan yahay noloshu si ay u koraan.

FAQ

S: Waa maxay ujeedada jawiga dhulka?

Jawiga dhulku wuxuu u adeegaa sidii gaashaanka ka dhanka ah shucaaca waxyeelada leh ee ka imanaya qorraxda wuxuuna abuuraa xaalado nololeed oo ku habboon.

S: Waa maxay sababta u-fiirsashada ogsijiinta ay hoos u dhigto joogga?

Marka aynu ka gudubno jawiga dhulka, hawadu si tartiib tartiib ah ayey u khafiifsan tahay, taas oo keenaysa hoos u dhigista xoojinta ogsijiinta iyo maqnaanshaha gaasaska nolosha ilaaliya.

S: Waa maxay joogga ka sarreeya dhulka aadamigu ku neefsan karaan?

Ogsajiinta la neefsan karo waxay ku jirtaa joog dhan 12 kiiloomitir oo ka sarreeya dusha dhulka, inkastoo tiradani ay kala duwanaan karto iyadoo ku xiran arrimo ay ka mid yihiin goobta iyo xaaladaha deegaanka.

S: Waa maxay lakabyada kala duwan ee jawiga dhulku?

Jawiga dhulku wuxuu ka kooban yahay lakabyo kala duwan, oo ay ku jiraan troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, iyo exosphere. Lakab kastaa wuxuu leeyahay astaamo iyo hawlihiisa gaarka ah.