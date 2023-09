Tijaabooyin lagu sameeyay Cayayaanka Fossilized ayaa iftiimiyay midabada runta ah

Koox cilmi-baarayaal ah oo ka socda Jaamacadda Nanjing, Akadeemiyada Sayniska ee Shiinaha, iyo Jaamacadda Cork ayaa soo saaray farsamo u oggolaan karta in la qiyaaso midabaynta qaar ka mid ah cayayaanka fossilized. Daraasado hore ayaa muujiyay in ay adagtahay in la go'aamiyo midabka dhabta ah ee cayayaanka fossilized, marka laga reebo kuwa lagu ilaaliyo cambarka. Fossils-yadani caadi ahaan waa monochromatic waxayna ka muuqdaan qaabab gaar ah oo hadhyo cawl ah. Daraasaddoodii ugu dambeysay ee lagu daabacay Proceedings of the Royal Society B, kooxdu waxay qeexaysaa habkooda iyo natiijooyinkooda.

Si loo qiyaaso qaababka midabka, cilmi-baarayaashu waxay barbar dhigeen cayayaanka casriga ah ee muuqaalka la mid ah muunado fosil ah oo ay hore u heleen. Cayayaankan casriga ah waxaa lagu duuduubay foil aluminium ah waxaana la sameeyay fossilization qaabaysan iyadoo lagu dubay heerkul u dhexeeya 200° ilaa 500° C. Kooxda ayaa ka dib baadhay muunada iyaga oo isticmaalaya mikroskoob elektaroonig ah oo la barbardhigay muunada la fosil.

Natiijooyinkoodu waxay daaha ka qaadeen in baallaha madow ee muunada la dubay ay u dhigmaan meelaha exoskeleton-ka ee qani ku ah melanin, midab madow. Meelahan madow waxay ahaayeen kuwo u adkaysta kulaylka, taas oo soo jeedinaysa inay sidoo kale aad ugu adkaysanayaan xaalufka. Tani waxay muujinaysaa in meelaha mugdiga ah ee cayayaanka fossilized ay u badan tahay inay matalaan qaybo ka mid ah makhluuqaadkii hore ee sidoo kale lahaa maadada melanin sare. Sidaa darteed, meelahan madow waxay ku siin karaan tilmaamo lagu qiyaaso midabaynta fossils.

Kooxda ayaa sidoo kale arkay in kuleylinta cayayaanka ay sababtay weji dhexdhexaad ah halkaas oo ay gebi ahaanba madow noqdeen ka hor intaysan u wareegin qaabab kala duwan. Tani waxay soo jeedinaysaa in tijaabooyin kooda oo kale ah ay fududayn karaan cilmi-baadhis cusub oo lagu qiyaaso midabaynta cayayaanka fossilized.

Gebogebadii, daraasaddan ayaa muujinaysa farsamo cusub oo lagu qiyaaso qaababka midabka ee cayayaanka fossilized. Marka la is barbar dhigo cayayaanka casriga ah ee lagu sameeyay fossilization la mid ah oo la sameeyay muunado fosil ah, cilmi-baarayaashu waxay aqoonsadeen meelo madow oo ay u badan tahay inay u dhigmaan qaybo ka mid ah makhluuqaadkii hore oo leh maadada melanin sare. Farsamadani waxay furaysaa waddooyin cusub oo loogu talagalay daraasadda midabaynta cayayaanka fossilized.

Isha: Tallaabooyinka Bulshada Boqortooyada B: Sayniska Nafleyda, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333