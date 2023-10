Isku Dhac Horumarineed: Sida Fiidmeerta Barbastelle U Noqotay Ugaadhsiga Takhasuska leh

By

Daraasad cusub ayaa caqabad ku ah rumaysnaanta muddada dheer ee tartanka hubka ee u dhexeeya fiidmeerta iyo cayayaanka. Cilmi-nafsiga Jaamacadda Koonfurta Danmark Lasse Jakobsen iyo kooxdiisu ayaa su'aal ka keenay sababta fiidmeerta qaar, sida fiidmeerta barbastelle, ay aad uga aamusan yihiin kuwa kale marka ay ugaarsanayaan cayayaanka duula. Halkii loo arki lahaa tan sida la qabsiga tartanka hubka, cilmi-baarayaashu waxay soo jeedinayaan in xeeladda ugaarsiga gaarka ah ee fiidmeerta barbastelle ay tahay shil korriin ah oo u oggolaaday inuu noqdo ugaarsade takhasus leh.

Daraasadda, Jakobsen iyo asxaabtiisu waxay arkeen, in xubnaha qaraabada ah ee barbastelle badankoodu ay xaabxaabaan fiidmeerta, kuwaas oo cuna cayayaanka ku dul fadhiya dusha sida caleemaha iyo laamaha. Fiidmeerahani aad bay uga aamusan yihiin fiidmeerta haawanaya ee xasharaadka hawada ku qabta. U fiirsashadani waxay keentay in cilmi-baarayaashu ay soo jeediyaan in awoowaha Barbastelle ay u badan tahay inuu yahay fiidmeerta xaabada, iyo awoodda ay u leedahay ugaarsiga cayayaanka duulaya waxay ka soo baxday si madaxbannaan oo ka madaxbannaan aragtida tartanka hubka.

Sida laga soo xigtay Jakobsen, hoos u dhaca mugga wicitaanka barbastelle maaha mid ula kac ah. Taa beddelkeeda, waa xaddidaad maskaxeed oo laga dhaxlo awoowayaasheeda fiidmeerta ah, kuwaas oo sanqadh ka soo daaya sankooda, taasoo keenta wicitaanno aamusan. Barbastelle si fudud uma soo saari karto wicitaanno ka sii dheereeya. Sida nasiibku heli lahaa, xaddidani waxay u ogolaatay fiidmeerta in ay qabsato meel bannaan oo ay ku ugaarsato duulista, cayayaanka habeenkii ee xirfadda u leh inay iska ilaaliyaan fiidmeerta kale laakiin aan maqli karin dhawaaqyada hoose ee barbastelle.

Daraasadani waxay caqabad ku noqonaysaa fikradda jirta ee ah in xeeladda ugaarsiga barbastelle ay jawaab u tahay maqalka cayayaanka. Taa baddalkeeda, waxay soo jeedinaysaa in barbastelle ay ku dhacday niche deegaan gaar ah sababtoo ah xaddidaaddeeda qaab-dhismeedka, iyada oo ka faa'iideysanaysa farsamadeeda ugaarsiga ee deggan ee gaarka ah.

Cilmi-baadhistan ayaa iftiiminaysa iftiin cusub oo ku saabsan hababka korriinka ee keenaya isdhexgalka ugaarsiga iyo ugaadhsiga. Waxay muujineysaa kakanaanta cilaaqaadka deegaanka iyo dariiqyada kala duwan ee noocyada ay qaadi karaan si ay uga faa'iideystaan ​​​​meelaha deegaanka. Iyadoo aragtida tartanka hubku ay weli ku habboon tahay isdhexgalka ugaadhsiga iyo ugaadhsiga badan, kiiska barbastelle battu wuxuu xooga saarayaa doorka fursada iyo shilka ee qaabaynta kala duwanaanshaha nolosha Dunida.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

S: Waa maxay mala-awaalka tartanka hubka ee u dhexeeya fiidmeerta iyo cayayaanka?

J: Mala-awaalka tartanka hubku waxa uu soo jeedinayaa in fiidmeerta iyo cayayaanku u xuubsiibtaan ka jawaabista istiraatijiyadaha ugaarsiga iyo baxsiga midba midka kale, iyaga oo si joogto ah isku dayaya in ay midba midka kale ka xariifto.

S: Maxay fiidmeerta barbastelle uga aamusan yihiin fiidmeerta kale?

J: Fiidmeerta Barbastelle way ka aamusan tahay iyadoo ay ugu wacan tahay xaddidnaanta qaab-dhismeedka ee ay ka dhaxleen awoowayaashood fiidmeerta ah. Waxay sanqadh ka soo dayaan sankooda, taasoo keentay hoos u dhaca codka.

S: Fiidmeerta Barbastelle miyay ka dhalatay la qabsiga tartanka hubka?

J: Daraasadda cusubi waxay caqabad ku tahay fikradda ah in xeeladda ugaarsiga fiidmeerta Barbastelle ay jawaab u tahay tartanka hubka ee cayayaanka. Taa beddelkeeda, waxay soo jeedinaysaa in mugga wicitaanka fiidmeerta uu yahay shil korriin ah oo u oggolaaday inay qabsato meel gaar ah oo deegaanka ah.

S: Waa maxay fiidmeerta xaabxaabta?

J: Fiidmeerta gurguurta waa fiidmeerta qabta cayayaannada dusha sare ku fadhiya sida caleemaha iyo laamaha, intii ay duullaanka ugaarsan lahaayeen.

S: Sidee bay Fiidmeerta Barbastelle u ugaarsadaan cayayaanka duulaya haddii ay ka aamusan yihiin fiidmeerta kale?

J: Fiidmeerta Barbastelle waxay ugaarsadaan cayayaanka duula ee aan maqli karin dhawaaqooda baaxadda yar. Cayayaankan ayaa xirfad u leh inay iska ilaaliyaan fiidmeerta kale laakiin ma awoodaan inay ogaadaan farsamada ugaarsiga gaarka ah ee Barbastelle.