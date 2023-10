Ku Sahminta Dayaxa Kaamirada Dayaxa ee Caalamiga ah ee Gacanta lagu Hayo (HULC)

Waa cusub oo sahaminta dayaxa ayaa soo socda iyadoo cirbixiyayaashu ay isku diyaarinayaan hawlgallada Artemis ee mustaqbalka ee Dayaxa. Mid ka mid ah horumarka ugu muhiimsan ee qalabkooda waa Kameerada Dayaxa ee Caalamiga ah ee Gacanta lagu hayo (HULC). Kaamiradan gees-goynta ah ayaa ah casriyeyn xusid mudan oo laga sameeyay kamaradaha Hasselblad 500EL ee la beddelay ee ay cirbixiyeenadu adeegsadeen intii lagu jiray hawlgalladii Apollo.

Si loo hubiyo u diyaargarowga HULC ee sahaminta dayaxa, tijaabo adag ayaa lagu sameeyay Lanzarote, Spain, gobol leh muuqaalo muuqaal ah oo si dhow ula mid ah kuwa laga helay Dayaxa. Saynis yahano, oo si gaar ah ugu tababaran sahaminta dayaxa, ayaa kamarada qaaday safaro ay ku tagayaan goob jooloji, iyaga oo natiijadooda ku qoray Buug Goob Elektarooni ah. Macallimiintu waxay awoodeen inay la socdaan horumarkooda wakhtiga dhabta ah iyaga oo adeegsanaya cod iyo muuqaal muuqaal ah.

HULC waxa ay ku qalabaysan tahay qaybo kamarado ka baxsan oo bixiya dareenka iftiinka oo la xoojiyay iyo muraayadaha casriga ah. Iyadoo dayaxu soo bandhigayo hadhyo adag iyo gobollo sare oo dhalaalaya, gaar ahaan agagaarka cirifka koonfureed, naqshadda HULC waxay ku xisaabtamaysaa xaaladahan iftiinka daran. Iyada oo aan lahayn jawi lagu maamulo heerkulka, bay'ada dayaxa waxay la kulmaan isbedel aad u daran, iyadoo heerkulku kor u kaco ilaa 120 ° C maalintii oo hoos u dhaco -200 ° C habeenkii. Kaamirooyinka HULC ayaa loo dhisay si ay ugu adkeystaan ​​heerkulkan, oo wata buste difaac dheeraad ah oo loogu talagalay ilaalinta kulaylka iyo boodhka labadaba.

Si loo soo celiyo xaaladaha la filayo ee ay la kulmaan sawir qaadayaasha dayaxa, cirbixiyeenada musharaxa ah ayaa tijaabiyay kamarada HULC maalin cad iyo gudaha godka foolkaanaha si ay u ekaysiiyaan habeenada dayaxa. Kaamirada waxay ahayd in si fudud loo hawlgaliyo iyada oo xidhan galoofyada ilaalinta qaro weyn, taasoo keentay in la habeeyo badhamada isticmaale-saaxiibtinimo. Hoggaanka NASA ee kamaradda HULC, Jeremy Myers, ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda dareen-galnimada, isagoo sheegay in "kameeradu ay tahay mid sahlan in la isticmaalo" maadaama ay tahay mid ka mid ah qalabyo badan oo cirbixiyeenada ah ayaa wax ka qaban doona Dayaxa.

Marka laga soo tago qabashada tafaasiisha ku dhow dhow ee dhagxaanta iyo tallaalada xagal ballaaran ee muuqaalka dayaxa, injineerada ayaa ku dadaalaya inay abuuraan kamarad u adkeysan karta boodhka dayaxa ee khatarta ah. Boodhkan, oo ka samaysan qashin, qurubyo xoqan, ayaa khatar ku ah shaqaalaha iyo qalabka labadaba. Naqshadaynta HULC way sii socon doontaa inay horumarto, iyadoo nooca soo socda loo qorsheeyay in lagu tijaabiyo Xarunta Hawada Caalamiga ah.

FAQ

Waa maxay kamarada HULC?

Kaamirada Dayax-gacmeedka ee Caalamiga ah (HULC) waa kamarad casri ah oo loogu talagalay cirbixiyeennada hawl-galka Artemis ee mustaqbalka ee Dayaxa. Waa casriyeyn la taaban karo oo laga sameeyay kamaradaha la isticmaalay intii lagu jiray hawlgallada Apollo.

Maxaa kaamirada HULC ka duwan?

Kamarada HULC waxay ku daraysaa qaybo ka baxsan shelf-ka oo leh dareenka iftiinka oo la roonaaday iyo muraayado horumarsan. Waxaa loogu talagalay inay u adkeyso kala duwanaanshaha heerkulka aadka u daran iyo xaaladaha iftiinka adag ee jawiga dayaxa.

Sidee loo tijaabiyay kamarada HULC?

Kaamirada HULC ayaa tijaabo adag ku martay Lanzarote, Spain, kaas oo leh muuqaalo muuqaal ah oo u eg deegaanka dayaxa. Saynis yahano loo tabobaray sahaminta dayaxa, ayaa kamarada isticmaalayey xiliyada ay ku guda jiraan safarada joolojiyeedka , waxa ayna natiijadooda ku daabaceen Buug Goobta Elektarooniga ah.

Waa maxay caqabadaha ay kamarada HULC wax ka qabato?

Kamarada HULC waxay wax ka qabataa caqabadaha kala duwanaanshaha heerkulka aadka u daran iyo siigada dayaxa. Waxaa loogu talagalay in lagu xakameeyo heerkulka gaaraya 120 ° C maalintii iyo -200 ° C habeenkii iyada oo la siinayo tallaabooyin dheeraad ah oo ka ilaalinaya boodhka.

Waa maxay qorshaha mustaqbalka ee kamarada HULC?

Injineerada ayaa sii wadi doona inay nadiifiyaan naqshadda kamaradda HULC, oo leh nooca loo qorsheeyay in lagu tijaabiyo Saldhigga Hawada Caalamiga ah. Hadafka ugu dambeeya waa in la siiyo cirbixiyeennada qalab si sahlan loo isticmaali karo oo lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay sahaminta dayaxa.