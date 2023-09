Wadarta Dayax-madoobaadka 2024: Dhacdo Xiddigo Cajiib ah oo ka dhacday Erie, Pennsylvania

By

Wadarta dayax-madoobaad ee 2024 waa dhacdo cirbixiyeen aan caadi ahayn oo soo jiidan doonta gobolka oo bixin doonta khibrad nololeed oo hal mar ah. Halka aagga Pittsburgh ay goob joog ka noqon doonto qorrax madoobaad qayb ah, kuwa doonaya in ay gudcur dhammaystiran galaan waxay rabaan in ay woqooyiga I-79 u soo baxaan ilaa Erie, Pennsylvania. Maaddaama ay tahay magaalada kaliya ee ugu weyn Pennsylvania ee wadarta wadarta guud, Erie waxa ay isu diyaarinaysaa soo-booqdayaal badan oo u dhexeeya 65,000 ilaa 250,000 qof.

Si kor loogu qaado dalxiisayaasha, hoyga kala duwan ee Erie sida hudheelada, sariiraha iyo quraacda, iyo garoommada kaamamka ayaa horeba loo iibiyey. Magaaladu waxa ay qabsanaysaa fasaxa madoobaadka iyadoo la qabanqaabinayo dhacdooyin kala duwan. Matxafka Erie Maritime Museum, Lake Erie wine, iyo Lake Erie Speedway waxay qorsheynayaan waxqabadyo loogu dabaaldegayo dhacdadan samada ah.

Chris Temple, oo ah wakiilka VisitErie.com, waxa uu iftiiminayaa in xisbiyada baarkinka la dhigto iyo kulamada saqafka sare leh ay bixin doonaan fursado aan la soo koobi karin oo lagu marag kacayo kala guurka maalin ilaa habeen. Temple waxa uu xooga saarayaa muhiimada ay leedahay in horay loo sii qorsheeyo waxa uuna ku taliyaa in la sameeyo qabanqaabada wakhti hore si loo xaqiijiyo waayo aragnimada qoysaska.

Inta lagu jiro dayax-madoobaadka, oo dhici doona Isniinta, Abriil 8, 2023, gudcurka guud wuxuu socon doonaa saddex daqiiqo iyo 40 ilbiriqsi. Si loo hubiyo badbaadada darawalada, calaamadaha ayaa lagu dhejin doonaa I-79 iyo I-90 si looga digo mugdiga degdega ah loona yareeyo shilalka iman kara.

Erie waxa uu sameeyay shabakad gaar ah, oo siinaya macluumaad iyo agabyo dhamaystiran kuwa danaynaya dayax-madoobaadka, oo ay ku jiraan xulashooyinka hoyga. Dhacdadan samada ah ayaa dadka siinaysa fursad naadir ah oo ay ku eegaan xiddigaha oo ay la yaabaan cajaa’ibka caalamka.

