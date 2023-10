Cilmi baadhayaashu waxay horumariyaan dhoobada adag oo adkaysi u leh dildilaaca

Cilmi-baadhayaal ka tirsan Jaamacadda California ee San Diego ayaa horumar ka sameeyay samaynta dhoobada iyaga oo abuuray walxo adag oo adkaysi u leh dildilaaca. Isticmaalka isku-darka atamka birta ah ee leh tiro badan oo elektaroonik ah oo ku jira qolofkooda dibadda ah, cilmi-baarayaashu waxay heleen hab ay ku kordhiyaan awoodda ceramics-ka si ay u xakameeyaan heerarka sare ee xoogga iyo walbahaarka.

Ceramics-ku waxa ay caan ku yihiin astaamahooda gaarka ah, sida kartida ay u leeyihiin in ay u adkeystaan ​​heerkulka sare, iska caabinta daxalka iyo xidhashada, iyo ilaalinta muuqaal miisaan yar. Tilmaamahani waxay ka dhigaan dhoobada ku habboon codsiyada kala duwan, oo ay ku jiraan qaybaha hawada sare iyo dahaarka ilaalinta. Si kastaba ha ahaatee, jilicsanaantooda ayaa had iyo jeer ahaa dib-u-dhac weyn, maadaama ay u nugul yihiin inay jabaan walaaca.

Saynis yahannadu waxay diiradda saareen daraasaddooda fasal dhoobo ah oo loo yaqaan karbides-sare-sare, kuwaas oo khalkhal galiyay qaab-dhismeedyada atomiiga ee ka samaysan atamka kaarboonka oo ku xidhan xubno badan oo bir ah oo ka socda tiirarka afraad, shanaad, iyo lixaad ee miiska xilliyeedka. Waxaa la ogaaday in biraha ka yimid tiirarka shanaad iyo lixaad, sida titanium, niobium, iyo tungsten, ay muhiim u yihiin kor u qaadida adkaanta dhoobada sababtoo ah tirada badan ee elektaroonigga valence.

Electrons-ka Valence waa elektaroono laga helo atamka qoloftiisa kore ee ka qaybqaata isku xidhka atamka kale. Isticmaalka biraha leh electrons valence badan, cilmi-baarayaashu waxay awoodeen inay hagaajiyaan caabbinta dhoobada si ay u dillaacaan culeyska farsamada iyo walbahaarka. Ceramics-yadu waxa ay soo bandhigeen hab-dhaqan ductile ka sii badan, oo la mid ah biraha, taasoo la macno ah in ay yeelan karaan cillado badan ka hor inta aan la jebin.

Iyada oo loo marayo jilida xisaabinta iyo samaynta tijaabada iyo tijaabinta, kooxdu waxay aqoonsatay laba karbide-entropy-sare oo muujiyay iska caabin aan caadi ahayn oo dildilaaca. Agabkani waxa ay awoodeen in ay qalloociyaan ama kala bixiyaan marka la saaro culays farsamo ama cadaadis, halkii ay muujin lahaayeen jawaabta jilicsan ee ceramics. Dammaanadaha alaabta ku dhex jira ayaa dib loo habeeyey si ay u xidhaan furayaasha cabbirka atamka ee samaysmay sida walxaha la dalooliyo ama la kala jiido, taasoo xannibaysa samaynta dildilaaca.

Caqabadda hadda taagan ayaa ah in la kordhiyo wax soo saarka ceramics-kan adag ee codsiyada ganacsiga. Horumarkani waxa uu awood u leeyahay in uu wax ka beddelo warshado kala duwan oo ku tiirsan agabka dhoobada wax qabadkoodu sarreeyo, laga bilaabo hawada hawada ilaa cilmiga noolaha. Adkaynta dhoobada ayaa sidoo kale albaabada u furaysa codsiyada xad dhaafka ah, sida cidhifyada hormoodka ah ee baabuurta hypersonic, halkaas oo ay ka ilaalin karaan qaybaha muhiimka ah oo awood u siinaya baabuurta inay si fiican u adkaystaan ​​duulimaadyada supersonic.

Shaqadan waxaa taageeray Golaha Cilmi-baarista Iswiidhishka, Qalabka Nanoscale ee shaqeynaya ee Xarunta Kartida, Olle Engkvist Foundation, UC San Diego Waaxda NanoEngineering Xarunta Cilmi-baarista Qalabka, Difaaca Qaranka ee Sayniska iyo Injineernimada Barnaamijka Fellowship Graduate, ARCS Foundation, iyo Kooxda Oerlikon.

