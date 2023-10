Aragtida cusub ee El Niño ifafaale iyada oo loo marayo Kormeerka Satellite-ka

By

Tignoolajiyada dayax-gacmeedku waxay sii waddaa inay wax ka beddesho fahamkayaga dhacdada El Niño iyo saamaynteeda caalamiga ah. Waxaa la bilaabay 2020, Sentinel-6 Michael Freilich dayax gacmeedka waxaa loogu talagalay in lagu kormeero dhererka oogada badda oo uu bixiyo xog muhiim u ah daraasaadka cimilada. Dabagalka isbeddelada heerka badda, saynisyahannadu waxay awoodaan inay saadaaliyaan saameyno kala duwan oo caalami ah, laga bilaabo roobabka da'aya ilaa abaaro dhici kara.

Dhacdooyinka El Niño waxay leeyihiin heerar kala duwan oo xoog ah saameyntooduna aad ayay u kala duwanaan kartaa. Taasi waa halka ay dayax-gacmeedyada sida Sentinel-6 Michael Freilich ka ciyaaraan door muhiim ah. Iyadoo la raacayo isbeddelada dhererka dusha sare ee badda ee Badweynta Baasifigga, dayax-gacmeedkan ayaa awood u siinaya cilmi-baarayaasha inay saadaaliyaan saameynta El Niño ee heer caalami. Dhacdooyinka El Niño waxaa lagu gartaa heerka badda oo ka sarreeya heerka caadiga ah iyo kulaylka badda ee dhexdhexaadka ah ee equatorial Pacific. Shuruudahani waxay markaa ku faafi karaan tiirarka xeebaha galbeed ee Ameerika.

Dhacdada El Niño ee sanadkan weli waa ay soo koreysaa, laakiin khubaradu waxay durba daraaseynayaan dhacdooyinkii hore si ay fikrado ugu helaan natiijooyinkeeda. Laba dhacdo oo El Niño ah oo aad u ba'an 30kii sano ee la soo dhaafay, mid 1997 ilaa 1998 iyo mid kale 2015 ilaa 2016, ayaa sababay isbedel weyn oo ku yimid hawada iyo heerkulka baddaha caalamka, dabaysha jawiga iyo roobabka, iyo heerka badda. Sentinel-6 Michael Freilich, oo ay weheliyaan dayax-gacmeedyada kale sida TOPEX/Poseidon iyo Jason-2, ayaa qabsaday xogta heerka badda inta lagu jiro dhacdooyinkan.

Marka la barbardhigo xogta heerka badda ee Oktoobar 1997, 2015, iyo 2023, waxaa cad in dhacdada El Niño ee hadda jirta ay u muuqato mid ka xoog yar labadii hore. Heerarka badda ee badhtamaha iyo bari ee Baasifiga waxay qiyaastii yihiin 2 ilaa 3 inji (5 ilaa 8 sentimitir) oo ka sarreeya celceliska, oo daboolaya aag yar. Tani waxay soo jeedinaysaa in El Niño-da hadda jirta laga yaabo in aanay gaadhin awoodda ugu sarreysa ee kuwii ka horreeyay.

In kasta oo ay xishoodka isbarbardhigga tahay, dhacdada El Niño ee hadda jirta ayaa weli awood u leh in ay xaalado qoyan u keento Mareykanka Koonfur-galbeed haddii xaaladdu ay wanaagsan tahay. Dhacdo kasta oo El Niño ah waa mid gaar ah, saynisyahannadu waxay sii wadaan daraasadda iyo la socodka horumarka dhacdada sanadkan si ay si wanaagsan u fahmaan saameynteeda.

