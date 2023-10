Hababka Isbeddelka ee El Niño iyo Hordhaca Farsamada Bedelka Socodka

By

Sannadihii u dambeeyay, El Niño ayaa si isa soo taraysa muhiim ugu noqotay saadaasha cimilada iyo maaraynta kala duwanaanshaha cimilada adduunka. El Niño waa wejiga diiran ee El Niño–Southern Oscillation (ENSO), oo lagu garto kulaylka biyaha badda ee bariga equatorial Pacific. Taa beddelkeeda, La Niña waxay u taagan tahay qaboojinta isla gobolka. Kala duwanaanshahan meertada ah ee heerkulka dusha sare ee badda ayaa saameyn weyn ku leh qaababka cimilada adduunka.

Daraasad dhowaan ay sameeyeen Kooxda Cilmi-baarista Quaternary ee uu hoggaamiyo Christoph Spötl ayaa ujeeddadeedu ahayd in la fahmo sida El Niño uga jawaabto saameynta dabiiciga ah ee muddada dheer. Cilmi-baadhayaashu waxay falanqeeyeen godad godad ah oo loo yaqaan 'seleothems' oo ka yimid koonfur-bari Alaska, taas oo ilaalisay diiwaannada cimilada ee 3,500 sano. Natiijooyinka ayaa tilmaamaya in hababka xakamaynta kala duwanaanshaha El Niño ay isbeddeleen tan iyo 1970-meeyadii, iyadoo isbeddelka cimilada ee bani'aadamku uu hadda door weyn ka ciyaarayo.

Daraasad gaar ah, kooxdu waxay diiradda saartay inay baarto isbeddellada cimilada ee koonfur-bari Alaska muddo aad u dheer oo 13,500 sano ah. Xarafyadu waxay u adeegeen sidii diiwaanno qiimo leh si loo baaro sababta isbeddelka cimilada degdega ah, muddada gaaban ee xilliga barafka. Waxaa la yaab leh, koonfur-bari Alaska waxay soo bandhigtay qaab cimilo oo la mid ah dhul-baraha Pacific-ga inta lagu guda jiro dhammaadka da'dii barafka ee ugu dambeysay iyo xilligii Holocene, oo caqabad ku ah "qaababka seesaw laba-cirifoodka ah." Taa baddalkeeda, cilmi-baarayaashu waxay soo bandhigeen fikradda "Walker switch", oo ay kicisay isbeddelka shucaaca qorraxda. Habkani waxa uu horseedaa isbeddel degdeg ah oo lagu sameeyo heerkulka dusha sare ee badda ee equatorial Pacific, ugu dambayntiina saamaynaysa qaababka cimilada ee latitude-sare ee woqooyiga.

Daraasaduhu waxay muujinayaan in hawlaha bani'aadamku ay hadda door weyn ka ciyaarayaan qaabaynta qaababka El Niño. Isbeddelka cimiladu waxa laga yaabaa in uu ka gudbay meel sare 1970-meeyadii, taasoo keentay in El Niño uu noqdo mid joogto ah. Soo bandhigida fikradda "Walker Switch" waxay bixisaa sharraxaad kale oo ku saabsan kala duwanaanshaha cimilada taariikhiga ah, taasoo muujineysa isdhexgalka kakan ee arrimaha qaabeeya dhaqdhaqaaqa cimilada.

Natiijadu waxay xoogga saaraysaa baahida loo qabo cilmi-baaris joogto ah si loo sii qoto dheereeyo fahamkayaga hababka cimilada. Maaddaama nidaamka cimiladu uu yahay mid firfircoon oo adag, daraasadda sii socota waxay muhiim u noqon doontaa saadaalinta iyo maareynta kala duwanaanshaha cimilada ee heer caalami.

Ilo:

- "Jawaabtii El Niño oo daaha ka qaaday: Saamaynta Dabiiciga ah ee Bulshadu qaabaysay" waxaa qoray Paul Wilcox et al. Warqadaha Cilmi-baarista Juquraafiga.

- "A Seesaw ee Waqooyiga: Cimilada Alaskan Isbeddellada La Yaabka leh ee ku xiran Equatorial Pacific" by Paul Wilcox et al. Innovation Geoscience.