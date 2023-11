Dabaaldegga Dayax-madoobaad ee Dahsoon ee ay Qariyeen Ceeryaan Subax iyo Darruur

By

Dhacdada soo jiidashada leh ee loo yaqaan "Ring of Fire" ayaa ka yaabisay maskaxda ka qaybgalayaasha aadka u xiisaynaya in kasta oo ay qariyeen ceeryaamo subaxnimo iyo daruuro Sabtidii, Oktoobar 14. Iyaga oo aan ka niyad jabin muqaalkii jannada ee dahsoon, bulshada North Bend iyo booqdayaashu way soo dhaweeyeen fursad aad ku raaxaysato dabaaldeg madoobaad gaar ah.

Xagga dambe ee Grant Circle, oo si ku habboon ugu dheggan Hoolka Dawladda Hoose, magaalada North Bend waxay soo abaabushay xaflad cajiib ah oo Ring of Fire Revelry Eclipse Block. Munaasabadda, in kasta oo ay qariyeen xaaladaha cimilada, haddana waxay ku guulaysteen inay shido niyadda dadkii ka soo qaybgalay.

Qurxinta midabo kala duwan iyo hawo xamaasad leh ayaa kasocotay damaashaadka iyadoo dadka deegaanka iyo dalxiisayaashaba ay si isku mid ah ugu qul qulayeen xaflada. Xisbiga block ayaa noqday xudunta farxada iyo yaabka leh, halkaas oo ay isugu yimaadeen shakhsiyaad isku aragti ah si ay ula kulmaan dhacdadan dhifka ah ee xiddigiska. Hadalada ku saabsan siraha koonka ayaa soo dhex galay dadkii badnaa iyagoo si weyn u sugayay muuqaal ah "Ging of Fire."

Iyadoo laga yaabo in muqaalkii janadu uu ahaa mid qarsoon, tamarta wadajirka ah iyo xamaasadda ka qaybgalayaashu waxay abuurtay dareen midnimo iyo cabsi leh. Soo-booqdayaashu waxay ku farxeen waayo-aragnimada la wadaago, samaynta xiriirro cusub oo soo dhaweynaya yaabka aan la garanayn.

FAQ:

S: Waa maxay ifafaalaha "Ging of Fire"?

J: "Ring of Fire" waxa loola jeedaa qorrax-madoobaadka marka dayaxu ku jiro xajmigiisa, cabbirkiisuna uu ka yar yahay qorraxda. Natiijo ahaan, dayaxu si buuxda uma xidho Qorraxda, isaga oo abuuraya saameyn cajiib ah oo u eg giraanta.

S: Maxaa keenay in faraantiga Dabka loogu qariyo ceeryaamo iyo daruuro?

J: Xaaladaha cimilada, sida ceeryaamo subaxda iyo daruuraha, waxay hor istaagi karaan aragtida dhacdooyinka samada sida giraanta dabka. Dhacdooyinkan dabiiciga ah ayaa marmar hor istaagi kara aragtida, haddana ma dhimaan raynrayntii iyo raaxaysigii dabbaaldegyada dayax-madoobaadka.

