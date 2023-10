Saynis yahanadu waxay Heerarka Sare ee Helium ka heleen Arctic Lava, iyagoo soo jeedinaya in xudunta dhulku uu soo daadanayo

By

Saynis yahanadu waxa ay sameeyeen daah-fur xiiso leh oo laga yaabo in ay tilmaamaan in xudunta u ah dhulka Heerarka sare ee helium-3 (³He), isotope naadir ah, ayaa laga helay qulqulka lafaha 62-milyan-sano jir ah ee lafaha jasiiradda Baffin ee Jasiiradaha Arctic. Helitaankan ayaa caqabad ku ah aaminsanaanta in xudunta dhulka, kubbadda birta dhalaalaysa ee aadka u weyn ee ku taal badhtamaha meeraha, ay tahay mid la isku duubay oo go'doonsan.

Caadi ahaan, ³Waxa laga helay dhagxaanta waxa ay ka yimaaddaan walxo ay qorraxdu duqaysay inta lagu guda jiro marxaladaha hore ee jiritaanka meeraha. Mar haddii dhulku aanu soo saarin wax badan ³Isaga iyo waxa yar ee u baxsada hawada sare shucaaca cadceedda awgeed, waa wax aan caadi ahayn in la ogaado heerka sare ee isotope-kan dhagaxaanta maanta. Inta badan ³Dhagaxa hodanka ku ah waxa dib loogu soo celiyay shaadhka dhulka.

Heerarka ³Waxa uu ka helay jasiiradaha Baffin 'dhagaxa olivine ee lava-ga ah oo aad uga badan waxa saynisyahannadu rumaysan yihiin inay suurtogal tahay. Goosha Dhulka, oo si joogto ah u sii daaya lafaha oo nuugta qaybo ka mid ah qolofta, ayaa si dabiici ah u luminaysa qaar ka mid ah kuwii asal ahaan loo ilaalin jiray ³Wuxuu muddo ka dib. Si kastaba ha ahaatee, haddii qadarka ³Isaga ku jira dhagax uu dhaafo xad go'an, waxay soo jeedinaysaa in heliumku uu ka yimid ilo kale.

Daah-furkaani wuxuu u horseeday cilmi-baarayaasha inay tixgeliyaan suurtagalnimada helium-ku inuu ka soo jeedo xudunta dhulka. Tani waxay caqabad ku tahay fahamkii hore ee ahaa in lakabyada xudunta iyo dibadda ee meeraha, oo ay ku jiraan gogosha iyo qolofka, ay yihiin kuwo deggan oo kiimikaad ah oo aan u kala wareejin walxaha dhexdooda. Haddii natiijadani run noqoto, waxa ay soo jeedinaysaa in gudaha meereheenna uu ka firfircoon yahay sidii hore loo malaynayay, iyada oo curiyayaasha u dhexeeya xudunta birta ah iyo qaybaha dhagaxa ah ee Dhulka.

Baaritaano dheeraad ah ayaa hadda socda si loo ogaado in canaasiirta aan Helium ka ahayn ay sidoo kale ka baxsadaan xudunta dhulka iyo sida iyo goorta ay curiyayaashani u guuraan qaybaha dhagaxa ah ee meeraha. Daraasaddan bilawga ah waxay iftiiminaysaa dabeecadda qalafsan ee firfircoon ee meereheena waxayna leedahay awood ay ku dib u eegis ku sameyso fahamkayaga hababka gudaha.

Ilo:

- Dabeecadda (Agoosto 30, 2021)