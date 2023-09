U diyaargarowga dhulgariirrada: Waxa aad u baahan tahay inaad ogaato

By

Dhulgariirku wuxuu u dhici karaa si lama filaan ah wuxuuna sababi karaa burbur iyo khasaare nafeed. Iyadoo meelaha qaar ee Mareykanka ay halis sare ugu jiraan dhulgariirrada, waxaa muhiim ah in qof walba uu u diyaargaroobo. Maqaalkani waxa uu bixiyaa dulmar guud oo ku saabsan u diyaarsanaanta dhulgariirka iyo talaabooyinka muhiimka ah ee la qaado si loo yareeyo saamaynta dhulgariirka.

Dhulgariirku wuxuu ka dhici karaa meel kasta, meelaha qaar ee Maraykanka, oo ay ku jiraan Alaska, California, Hawaii, Oregon, Puerto Rico, Washington, iyo Dooxada Mississippi, ayaa loo arkaa gobolo halis sare leh. Si kastaba ha ahaatee, waa muhiim in shakhsiyaadka aagagga oo dhan ay u diyaar garoobaan suurtagalnimada dhulgariir.

Mid ka mid ah tillaabooyinka ugu horreeya ee diyaarinta dhulgariirka waa in la abuuro qorshe degdeg ah. Tan waxaa ka mid ah in la aqoonsado meelaha nabdoon ee gurigaaga ama goobta shaqada, halkaas oo aad ka dabooli karto inta dhulgariirku socdo. Bar naftaada iyo qoyskaaga waxa la samaynayo inta lagu jiro dhulgariir, sida "Drop, Cover, and Control," kaas oo ku lug leh ku dhicis dhulka, helida dabool hoostiisa gabal adag oo alaabta guriga ah, oo hay ilaa gariirku joogsado.

Waxa kale oo muhiim ah in aad diyaar u ahaato qalab degdeg ah. Xirmadan waa in ay ku jirtaa sahayda muhiimka ah sida biyaha, cuntada aan baabi'in, xirmada gargaarka degdegga ah, tooshashka, baytariyada, iyo raadiyaha ku shaqeeya baytari. Intaa waxaa dheer, tixgeli inaad xafiddo alaabta guriga iyo walxaha culus ee laga yaabo inay soo dhacaan oo ay dhaawacaan inta lagu jiro dhulgariir.

Si joogto ah uga baar gurigaaga wixii dayacan dhismeed ah oo khatar gelin kara inta lagu jiro dhulgariir, sida dildilaaca derbiyada ama aasaaska. Raadso la-talin xirfad-yaqaan ah haddii aad ka shakisan tahay arrimo dhismeed.

Ugu dambeyntii, la soco wixii ku saabsan dhaqdhaqaaqa dhulgariir ee aaggaaga. Ka faa'iidayso agabka sida xarumaha wararka maxalliga ah, shabakadaha la socodka dhulgariirrada, iyo barnaamijyada mobilada si aad u hesho warar cusub iyo digniino. Baro dariiqyada daadgureynta iyo hoyga degdega ah ee bulshadaada.

Gabagabadii, u diyaargarowga dhulgariirku waa muhiim iyadoon loo eegin meesha aad ku nooshahay. Adiga oo abuuraya qorshe deg-deg ah, ururinta xirmada xaaladaha degdega ah, ilaalinta agagaarkaaga, iyo xog-ogaalnimadaada, waxaad yarayn kartaa saamaynta dhulgariirka oo aad ilaaliso naftaada iyo kuwa aad jeceshahay.

Qeexitaanno:

– Dhul-gariir: Dhul gariir lama filaan ah oo xoog leh, oo inta badan ay sababaan dhaqdhaqaaqyada taarikada tectonic ee ka hooseeya oogada dhulka.

– Qorshaha degdega ah: waa habraacyo iyo habraacyo la raacayo inta lagu jiro xaalad degdeg ah.

Qalabka degdega ah: ururinta saadka iyo agabka lagama maarmaanka ah ee loo baahan yahay inta lagu jiro xaalad degdeg ah.

- Dariiqyada daadgureynta: wadooyin horay loo go'aamiyay oo loo isticmaali doono si badbaado leh oo looga tago aagga inta lagu jiro xaalad degdeg ah.

