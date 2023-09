Ultra-Dense Oddball Exoplanet Gliese 367 b

Helitaanka exoplanets wuxuu sii qoto dheereeyay fahamkayaga koonka wuxuuna caqabad ku noqday aragtidayada jira ee samaynta meeraha. Ka mid ah kuwa badan ee exoplanets ee la soo bandhigay, Gliese 367 b, oo sidoo kale loo yaqaan Tahay, waxay u taagan tahay sidii kubbad aan caadi ahayn. Waxa loo kala saaraa meeraha Ultrashort Period (USP) sababta oo ah muddo aad u gaaban oo wareeg ah oo ah 7.7 saacadood oo keliya. Waxa ka dhigaya Gliese 367 b xitaa ka sii xiiso badan ayaa ah ka kooban aadka u cufan, oo leh cufnaanta ku dhawaad ​​laba jeer ka Dhulka.

Elisa Goffo, oo ah qoraaga hormuudka ka ah daraasad dhowaan lagu sameeyay Jaamacadda Turin, ayaa Gliese 367 b ku barbardhigtay meeraha dhulka oo kale ah oo go'iisii ​​dhagaxa ahaa laga siibay. Tani waxay soo jeedinaysaa in meeraha uu ka kooban yahay birta. Cilmi-baarista, oo cinwaankeedu yahay "Shirkadda Cufnaanta aadka u sarreeya, Muddada-gaaban ee Dhul-hoosaadka GJ 367 b: Helitaanka Laba meerayaal-hooseeya oo Dheeraad ah 11.5 iyo 34 Maalmood," kaliya maaha inay nadiifiso cabbirada Gliese 367 b's mass iyo radius laakiin sidoo kale wuxuu muujinayaa joogitaanka laba meerayaasha walaalaha ah.

Helitaanka Gliese 367 b waxaa la sameeyay iyadoo la adeegsanayo xogta Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ee 2021. Si kastaba ha ahaatee, daraasaddii dhawaa waxay adeegsatay spectrograph-ka saxda ah ee Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) ee Kormeeraha Koonfurta Yurub si loo helo qiyaaso sax ah oo dheeraad ah . Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in Gliese 367 b ay leedahay radius boqolkiiba 70 dhulka iyo xajmiga 63 boqolkiiba dhulka, taas oo ka dhigaysa laba jeer cufan sida meeraheena.

Cufnaanta aan caadiga ahayn ee Gliese 367 b waxay soo jeedinaysaa in ay u badan tahay in ay tahay xudunta meeraha hal mar weyn, ka dib markii ay ku lumisay dharkeeda dhagaxa ah iyada oo loo marayo dhacdo musiibo ah ama isku dhacyo kale oo protoplanets ah inta lagu jiro samaynta. Suurtagalnimada kale ayaa ah in Gliese 367 b ay tahay hadhaagii gaas weyn oo u haajiray meel u dhow xiddiggeeda, taasoo keentay in jawiga laga siibo.

Daraasadu waxay sidoo kale daaha ka qaaday jiritaanka laba meerayaal dheeri ah oo ku jira nidaamka, Gliese 367 c iyo d, taas oo sii taageerta fikradda ah in meerayaasha muddada Ultrashort inta badan laga helo nidaamyada leh meerayaal badan. Meereyaashan weheliya, in kasta oo ay u dhow yihiin xiddigta sida Gliese 367 b, haddana waxay leeyihiin tiro hoose. Joogitaanka meerayaasha walaalaha waxay siinaya tilmaamo muhiim ah oo lagu fahmo habka samaynta Gliese 367 b.

Cilmi-baarista ay sameeyeen Goffo iyo asxaabteeda waxay gacan ka geysataa aqoontayada exoplanets iyo noocyada kala duwan ee halabuurka meeraha ee laga helo caalamka. Natiijooyinka daraasaddan ayaa saameyn ku leh fahamkayaga samaynta meeraha iyo xaaladaha abuuritaanka ee ka dhashay meeraha oddball ee aadka u cufan ee Gliese 367 b.

Ilo:

- "Shirkadda Cufnaanta aadka u sarreeya, Muddada-gaaban ee Dhulka-hoosaadka GJ 367 b: Helitaanka Laba meerayaal-weyn oo Dheeraad ah 11.5 iyo 34 Maalmood."

- Elisa Goffo, Jaamacadda Turin