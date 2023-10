Hawlgalka Dragonfly ee NASA: Daaha ka qaadida waxyaabaha qarsoon ee Titan

By

NASA waxay bilaabaysaa dadaal aan caadi ahayn iyada oo la kaashanaysa himiladeeda Dragonfly, iyada oo indhaha ku haysa dayaxa la yaab leh ee Saturn, Titan. Hawlgalkan dhagax-dhigga ah, oo la qorsheeyay inuu bilaabo Juun 2027 oo uu yimaado meeshii uu ku socday 2034, wuxuu ujeedkiisu yahay inuu furo sirta Titan oo uu bixiyo fikrado aan horay loo arag oo ku saabsan asalka nolosha Dunida.

Jebinta Xuduudaha

Dragonfly waxay u taagan tahay hammi hormuudnimo sababo badan dartood. Waxay noqon doontaa markii ugu horeysay ee rotorcraft uu sahamiyo jir ka baxsan dhulka, isaga oo ka faa'iideysanaya tamarta tamarta nukliyeerka si uu u darso dayaxyada meerayaasha dibadda. Intaa waxaa dheer, Dragonfly waxay dhex mari doontaa dhammaan culeyskeeda sayniska iyada oo loo marayo jawiga qaro weyn ee Titan, oo ah wax cusub oo cajiib ah.

Daahfurka Sirta Titan

Ujeedada koowaad ee howlgalka Dragonfly waa in si qoto dheer loo baadho waxyaalaha qarsoon ee Titan. Saynis yahanadu waxay raadiyaan inay baaraan degenaanshaheeda oo ay daaha ka qaadaan raad kasta oo noloshii hore ama hadda jirta. Adigoo si taxadar leh u dooranaya goobo kala duwan oo Titan ah, Dragonfly waxay ururin doontaa aragtiyo faahfaahsan oo ku saabsan awoodda dayaxa ee taageerada nolosha.

Hal dhinac oo muhiim ah oo howlgalka ka mid ah ayaa ah in la baaro hababka kiimikada Titan ee laga yaabo in ay sababeen nolosha. Iyada oo ay ku badan tahay molecules organic iyo harooyinka dareeraha ah ee methane iyo ethane, Titan waxay siisaa jawi u gaar ah daraasaddan.

Ugaadhsiga nolosha ka baxsan

Raadinta Dragonfly waxay dhaaftay daraasadda degenaanshaha Titan. Waxay ujeedadeedu tahay inay raadiso calaamadaha nolosha hore ama xitaa hadda ee dayaxa. Maxaa ka dhigaya raadintan mid soo jiidasho leh ayaa ah helitaanka biyaha dareeraha ah ee ka hooseeya dusha Titan, oo ah shay muhiim u ah nolosha sida aan u naqaanno. Titan waxa uu u soo baxaa meel ay suurtogal tahay in noloshu ay hore u soo korodhay ama ay maanta sii jirto.

Soo bandhigida Titan ee Dragonfly

Baabuurka Dragonfly wuxuu u samaysan yahay qaabka quadcopter drone, oo miisaankeedu yahay 400 ilaa 450 kg - oo la mid ah kuwa ugu weyn ee Mars rovers. Iyadoo lagu qalabaysan yahay sideed rotors, Dragonfly waxay gaari kartaa xawaare ku dhow 10 mitir ilbiriqsikii waxayna u duuli kartaa joogyada 4,000 mitir. Farsamadan la qabsan karo waxay sahamin doontaa meelo kala duwan oo Titan ah si loo qiimeeyo degenaanshaheeda iyo raadinta calaamadaha nolosha.

Daahfurka Asalka Nolosha

Marka, waa maxay sababta NASA ay u fulineyso howlgalka Dragonfly ee Titan? Jawaabtu waxay ku jirtaa sifooyinka gaarka ah ee Titan. Iyada oo cufan, jawiga dhulka oo kale - afar jeer ka cufan kayaga - Titan waxa uu soo bandhigayaa muuqaal taariikhda hore ee meereheena. Markaad barato xaaladaha Titan, howlgalka Dragonfly wuxuu higsanayaa inuu daaha ka qaado fikrado qiimo leh oo ku saabsan asalka nolosha Dunida.

FAQ

S: Waa maxay hadafka Dragonfly?

J: Hawlgalka Dragonfly waa dadaalka NASA ee soo jiidashada leh si ay u sahamiso Titan, Saturn's moon, iyada oo la adeegsanayo rotorcraft ku qalabaysan tamarta nukliyeerka.

S: Maxay yihiin hadafyada howlgalka Dragonfly?

J: Hadafka aasaasiga ah ee howlgalka Dragonfly waa in la baaro degenaanshaha Titan, raadinta calaamadaha noloshii hore ama hadda, iyo in la barto hababka kiimikada ee laga yaabo in ay keeneen nolosha.

S: Maxay Titan u tahay bartilmaameedka muhiimka ah ee sahaminta?

J: Jawiga dhulka u eg ee Titan iyo halabuurka gaarka ah ayaa ka dhigaya musharax aad u wanaagsan barashada asalka nolosha Dhulka iyo fahamka awooda nolosha ee jirka kale ee jannada.

Ilo:

- https://www.nasa.gov