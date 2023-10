Magaaleyntu miyey dhaqaajisaa horumarka dhirta? Baarista Saamaynta Jasiiradaha Kulaylka Magaalada ee Kala duwanaanshaha Midabka Caleenta

By

Magaaleyntu waxay beddeshay dhul ballaaran oo dhulka ah, taasoo abuurtay deegaan ay dadku sameeyeen oo loo yaqaan deegaan magaalooyinka. Deegaannadani waxay dadka deggan ku soo rogaan cadaadisyo door ah, oo ay ku jiraan soo-gaadhista sagxadaha kulaylka-haynta ee samaysa jasiiradaha kulaylka magaalada. Iyadoo cilmi-baaris hore ay sahamisay saameynta diiqada kulaylka magaalooyinka ee kobcinta xayawaanka, saameynta ay ku leedahay dhirta ayaa weli ah mid aan la ogaan karin.

Si loo xakameeyo farqiga cilmi-baarista, koox cilmi-baarayaal ah oo uu hogaaminayey Associate Professor Yuya Fukano oo ka tirsan Jaamacadda Chiba ee Japan ayaa baadhay sida jasiiradaha kulaylka ee magaalooyinka u saameeya midabada caleen ee Oxalis corniculata, geedka oo loo yaqaan ' woodsorrel gurguurta. Geedkani waxa uu soo bandhigaa kala duwanaanshiyaha midabka caleenta, laga bilaabo cagaar ilaa casaan, waxaana laga helaa magaalooyinka iyo meelaha aan magaalooyinka ahayn ee aduunka oo dhan. Daraasadihii hore waxay soo jeedinayaan in kala duwanaanta midabadani ay u dhaqmaan sidii laqabsiga korriinka si looga ilaaliyo geedka walaaca deegaanka, oo leh midab cas oo caleemaha ku jira ayaa loo maleynayaa inay yareeyaan kulaylka iyo dhaawaca iftiinka.

Iyada oo loo marayo indho-indheyn goobeed oo laga sameeyay gobollada magaalooyinka iyo kuwa aan magaalooyinka ahayn ee maxalliga ah, muuqaalka, iyo miisaanka caalamiga ah, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in noocyada caleen-cas ee geedka gurguurta ah ee gurguurta laga helo meelo u dhow meelaha aan fiicneyn ee magaalooyinka, halka kala duwanaanshaha caleen-cagaaran ay ku badan yihiin meelaha cagaaran. Habkan juquraafi ahaan waxa uu ahaa mid joogto ah aduunka oo dhan, isaga oo xaqiijinaya xidhiidhka ka dhexeeya magaalooyinka iyo kala duwanaanta midabka caleenta ee geedka gurguurta.

Tijaabooyin dheeri ah ayaa la sameeyay si loo qiyaaso faa'iidooyinka la qabsiga ee kala duwanaanshaha midabka caleenta. Natiijooyinku waxay muujiyeen in kala duwanaanshaha caleen-casku ay muujiyeen heerar korriin oo sarreeya iyo waxtarka sawir-qaadista sare ee heerkulka sare, halka noocyada caleen-cagaaran ay ku kobceen heerkul hoose. Kala duwanaanshiyaha caleen-guduudan ayaa muujiyay dulqaadka walbahaarka oo sarreeya waxayna ahaayeen kuwo aad ugu baratama magaalooyinka leh cufnaanta dhirta hooseysa, halka noocyada caleen-cagaaran ay ku soo baraarugeen aagagga cagaaran ee cagaaran.

Falanqaynta hidde-sidaha ayaa tilmaamay in kala duwanaanshaha caleen-cas ee O. corniculata laga yaabo in ay ka soo baxday dhowr jeer geedka caleen-cagaaran ee awoowayaasha. Cilmi-baadhistani waxay bixisa fikrado qiimo leh oo ku saabsan horumarka ka socda magaalooyinka waxayna muujinaysaa muhiimadda ay leedahay in la fahmo la qabsiga dhirta jasiiradaha kulaylka magaalada si wax-soo-saarka dalagga joogtada ah iyo dhaqdhaqaaqa deegaanka.

Cilmi baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo sahamiyo sifooyinka dhirta kale ee ka baxsan midabka caleenta si loo fahmo la qabsiga dhirta ee jasiiradaha kulaylka.

Isha: Yuya Fukano et al, Laga bilaabo cagaarka ilaa casaanka: Cadaadiska kulaylka magaalada ayaa kaxeeya horumarka midabka caleenta. Horumarka Sayniska (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Jaamacadda Chiba)