Diiqa: Arrinka La Yaabka Leh ee Is-wacyigelinta

Digaagga ayaa muddo dheer loo tixgalin jiray makhluuqa fudud, oo ugu horrayn caan ku ah ukunta iyo isku-duubnida. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baaris dhawaan ay sameeyeen Jaamacadaha Bonn iyo Bochum, oo ay la kaashadeen Dugsiga Caafimaadka ee MSH Hamburg, ayaa daaha ka qaaday daahfurka xiisaha leh - diiqu waxay yeelan karaan karti ay isku aqoonsadaan muraayadda. Helitaankan ayaa caqabad ku ah imtixaannada dhaqameed ee is-wacyigelinta xayawaanka waxayna xoogga saaraysaa muhiimadda samaynta tijaabooyinka deegaanka ku habboon.

Daraasadda, oo lagu daabacay PLOS ONE, ayaa baadhay in diiqu ay muujin karaan is-aqoonsiga iyada oo loo marayo "imtixaanka calaamadda" caadiga ah. Dhaqan ahaan, tijaabadani waxay ku lug leedahay in la saaro calaamad midab leh madaxa xayawaanka, taas oo ay ku aqoonsan karto oo kaliya marka ay isku aragto muraayad. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in baaritaankan uusan had iyo jeer soo saarin natiijooyin la taaban karo, sababtoo ah xayawaanka qaarkood ma muujiyaan dareenkooda. Tani waxay keentay inay ka fikiraan habab kale oo lagu qiimeeyo is-wacyigelinta xaalad dabiici ah oo dheeraad ah.

Cilmi-baadhayaashu waxay hindiseen tijaabo cusub oo lagu daray hab-dhaqanka diiqu. Diiqadu caadi ahaan waxay sii daayaan qaylo-dhaanta marka ay arkaan ugaarsada digaagga kale, taasoo muujinaysa khatarta. Taa beddelkeeda, marka ay keligood la joogaan bahal ugaadh ah, way iska aamusaan si ay uga fogaadaan inay soo jiidaan dareenka. Cilmi-baadhayaashu waxay u adeegsadeen hab-dhaqankan si ay u qiimeeyaan is-aqoonsiga iyaga oo abuuray goob tijaabo ah oo diiqu ay isku arki karaan iyada oo loo marayo shabag, oo leh saadaasha shimbiraha ugaadhsiga ee kor ku xusan.

Natiijadu waxay ahaayeen kuwo xiiso leh. Marka ay joogaan qof gaar ah ( diiqii kale) iyo ugaarsada, diiqu waxay soo saareen tiro badan oo qaylo dhaan ah, iyaga oo xaqiijinaya awooddooda ay ku gartaan oo ay uga jawaabaan hanjabaadaha iman kara. Si kastaba ha ahaatee, markii muraayad la dhigo halkii shabagga laga dhigi lahaa, tirada qaylo-dhaanta ayaa aad hoos ugu dhacday. Tani waxay soo jeedinaysaa in diiqu aysan ku qaldamin milicsigooda diiqii kale. In kasta oo baaritaan dheeraad ah loo baahan yahay si loo xaqiijiyo natiijadan, natiijooyinkani waxay muujinayaan in diiqu ay leeyihiin karti is-aqoonsi.

Saamaynta daraasaddan ayaa ka baxsan diiqu waxayna saamayn ku leedahay goobta cilmi-baarista dabeecadda. Waxay hoosta ka xariiqday muhiimadda ay leedahay samaynta tijaabooyin la jaan qaadaya dabeecadda dabiiciga ah ee xayawaanka, halkii lagu tiirsanaan lahaa oo keliya xaaladaha macmalka ah. Marka la isku daro xaaladaha deegaanka ku habboon ee tijaabooyinka is-aqoonsiga, saynisyahannadu waxay heli karaan natiijooyin la isku halayn karo oo la fahmi karo.

Su'aalaha Badiya La Weydiiyo

S: Waa maxay sababta is-aqoonsigu muhiim ugu yahay xoolaha?

J: Is-aqoonsigu waa arrin muhiim u ah cilmi-baadhista dabeecadda xayawaanka maadaama ay siinayso fikrado la xidhiidha kartida garashada xayawaanka iyo garashada naftiisa.

S: Sidee is-aqoonsiga caadi ahaan loogu tijaabiyaa xayawaanka?

J: Habka soo jireenka ah ee lagu tijaabiyo is-aqoonsiga xayawaanku waa “imtixaanka calaamadda”, kaas oo calaamad midab leh lagu dhejiyo madaxa neefka, isla markaana falcelintiisa marka lagu arko muraayadda la arkayo.

S: Maxay daaha ka qaaday daraasadii diiqii la sameeyay ee ku saabsan is-aqoonsiga?

J: Daraasadu waxay soo jeedisay in diiqu ay awood u yeelan karaan inay isku aqoonsadaan muraayadda, sida lagu muujiyay jawaabta ay ka bixiyaan hanjabaadaha ka iman kara muraayadda.

S: Maxay muhiim u tahay in la sameeyo tijaabooyin deegaan ahaan khuseeya?

J: Tijaabooyin ku habboon deegaanka ayaa u oggolaanaya cilmi-baarayaasha in ay ku daraan xayawaanka deegaanka kuwaas oo ku dayanaya dabeecadooda dabiiciga ah, kor u qaadaya ansaxnimada iyo ku-dhaqanka natiijooyinkooda.

S: Sidee bay cilmi-baadhistani u saamayn kartaa dhinaca xuquuqda iyo daryeelka xoolaha?

J: Fahamka awoodaha garashada iyo is-wacyigelinta xayawaanku waxay gacan ka geysataa doodaha ku xeeran xuquuqda iyo daryeelka xoolaha, iyadoo xoogga la saarayo muhiimadda ay leedahay in la tixgeliyo fayoobidooda nafsiyeed.