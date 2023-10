Crystal Cusub oo leh Guryaha Pseudogravitic ayaa Albaabada u furay Farsamada Isgaadhsiinta ee 6G

By

Daraasad aasaasi ah oo lagu daabacay joornaalka Physical Review A ayaa soo bandhigtay crystal cusub oo awood u leh inuu leexiyo iftiinka la mid ah sida godka madow uu lahaa, taasoo keentay in iftiinku ka leexdo dariiqa toosan ee caadiga ah. Saynis yahanada ka dambeeya cilmi baarista ayaa aaminsan in dhacdadan, oo loo yaqaan pseudogravity, ay door muhiim ah ka ciyaari karto horumarinta tignoolajiyada isgaarsiinta 6G.

Baahida sii kordheysa ee isgaadhsiinta bilaa-waayirka ah ee degdega ah oo hufan, tartanka tignoolajiyada horumarsan ayaa sii kordhay. Ka faa'iidaysiga sifooyinka pseudogravitic ee kristantan waxay awood u siin kartaa gudbinta macluumaadka si aan fiilo lahayn oo xawaaruhu aad u sarreeyo, taasoo aad uga sarraysa awoodda tignoolajiyada 5G ee hadda jirta.

Pseudogravity waa fikrad ay dhiiri galisay saamaynta lensing-ka cuf-jiidadka ee lagu arkay cilmiga xiddigiska, halkaas oo iftiinka iyo hirarka korantada ay saameeyaan xoogagga cufisjiidka. Iyagoo ku dayanaya saamayntan goobaha shaybaadhka iyadoo la adeegsanayo agab si gaar ah loo qaabeeyey, cilmi-baarayaashu waxay ka gudbeen caqabadaha ka dhashay baahida loo qabo tiro aad u badan.

Saynisyahanka hormuudka ah Kyoko Kitamura, oo borofisar ka ah Jaamacadda Tohoku, iyo kooxdeeda ayaa wax ka beddelay kiristaalo photonic ah iyagoo si tartiib tartiib ah u qalloocinaya shabaggooda crystalline. Ka dib waxay ku toosiyeen laydhka iftiinka iyada oo loo marayo crystals waxayna goob joog u ahaayeen leexashada iftiinka cajiibka ah. Horumarkaani waxa uu u gogol xaarayaa in wax cusub lagu sameeyo iftiinka, kaas oo laf-dhabar u noqon kara in la gaaro inta jeer ee lagama maarmaanka u ah teknolojiyadda isgaarsiinta jiilka soo socda, kuwaas oo suurtagal ah in ay ka shaqeeyaan baaxadda terahertz: ka sarreeya 100 gigahertz.

Intaa waxa dheer, kiristaankan novel-ka ah waxa uu saamayn rajo leh ku leeyahay qaybta fiisigiska graviton. Qoraaga daraasadda Masayuki Fujita, oo ah borofisar ku-xigeenka Jaamacadda Osaka, ayaa iftiimiyay muhiimadda akadeemiyadeed ee daahfurkan. Natiijooyinka waxay soo jeedinayaan in crystals photonic ay awood u leeyihiin in ay ka faa'iidaystaan ​​saamaynta cuf-jiidadka, furitaanka dariiqyo cusub oo cilmi baaris ah ee fiisigiska graviton.

Iyadoo codsiyada wax ku oolka ah ee kristaalkan ay inta badan diiradda saarayaan horumarinta tignoolajiyada isgaarsiinta, awooddeeda lagu dayan karo habdhaqanka godka madow waxay sidoo kale soo bandhigaysaa fursadaha sahaminta cuf-jiidka quantum. Cuf-jiidadka Quantum waxa uu raadiyaa in uu mideeyo makaanikada quantum-ka iyo aragtida Einstein ee isu-xigxiga, crystal-kana waxa uu bixiyaa goob gaar ah oo lagu baaro xidhiidhka cakiran ee ka dhexeeya aragtiyadan aasaasiga ah.

FAQ:

S: Waa maxay pseudogravity?

J: Pseudogravity waa dhacdo u sahlaysa in iftiinku ka leexdo dariiqiisii ​​caadiga ahaa, si la mid ah marka ay joogaan xoogagga cufisjiidadka.

S: Sidee bay crystal-kan uga faa'iidaysan kartaa tignoolajiyada isgaarsiinta?

J: Markaad ka faa'iidaysato sifooyinka pseudogravitic ee kristanta, waxaa suurtogal ah in lagu gaaro xawli aad u sarreeya xagga gudbinta macluumaadka wireless-ka, taas oo dhaaftay awoodda tignoolajiyada hadda jira.

S: Waa maxay fiisigiska graviton?

J: Fiisigiska Graviton waa goob daraasadeed diiradda lagu saarayo fahamka qayb ka mid ah malo-awaalka ah ee dhexdhexaadiya xoogga cufisjiidadka.

S: Sidee bay crystal-kan ka caawinaysaa sahaminta cuf-jiidadka tirada?

J: Kartida crystal-ka ee ku dayashada hab-dhaqanka godka madow waxa ay siisay fursad gaar ah oo lagu baadho xidhiidhka ka dhexeeya makaanikada quantum-ka iyo aragtida Einstein ee isu-dheellitirka, taas oo udub dhexaad u ah fikradda cuf-jiidadka quantum-ka.