Godadka Madow: Midawga Sharafta leh ee ku dhexyaala koonka waligeed fidsan

By

Daah-fur cajiib ah oo laga sameeyay dhinaca cilmiga cilmiga hawada sare (Astrophysics) ayaa iftiimiyay suurtogalnimada aan caadiga ahayn ee godadka madaw ee samaynta 'lammaanaha saxda ah' ee ku dhex jira fiditaanka koonkeena fidsan. Muujintan curdinka ah ayaa caqabad ku ah malo-awaalkii hore ee ahaa in isku darka godadka madow ay ahaayeen dhacdo naadir ah.

Godadka madow, sida aynu ognahay, waa walxo samada leh oo leh dhul-jilicsi aad u daran oo aan waxba, xitaa iftiin, ka baxsan karin gacantooda. In kasta oo jiritaankoodu aanu ahayn mid cusub, haddana waxa soo jiiday xiisaha saynisyahannada ayaa ah fikradda ah in hay'adahan hal-abuurka leh ay suurtagal tahay in ay midoobaan oo ay abuuraan muuqaal-muuqaal ah oo cabbirka koojka ah.

Iyada oo la adeegsanayo jilid xisaabeed ballaaran iyo falanqayn, khubaradu waxay soo bandhigeen in gobollada xiddiguhu ku badan yihiin, godadka madaw ay si dabiici ah midba midka kale ugu soo qulquli karaan, taas oo ugu dambaynta keenta cosmic cosmic Waltz. Qoob-ka-cayaarkan xiisaha leh ayaa la filayaa in uu ku dhammaado isku-duubnida laba godad oo madow oo ah hal, hay'ad gargantuan ah.

In kasta oo ay dabeecaddooda xun yihiin, midowgan samadu waxa uu saamayn weyn ku leeyahay fahamkayaga caalamka. Isku dhafka ciidamada, godadka madow waxay sii deyn karaan tamar aad u badan oo ah qaabka mowjadaha cuf-jiidadka, iyagoo u diraya dooxooyin dhex mara dharka bannaanka laftiisa.

Daah-furkani waxa uu caqabad ku yahay malo-awaalkeenii hore ee ku saabsan badnaanta isku darka godka madow ee kosmooska. Waxay soo jeedinaysaa in dhacdooyinkan xiisaha leh ay u dhacaan si isdaba joog ah in ka badan hal mar la malaynayo, iyagoo sawiraya dib-u-dhac qurux badan oo caalamkeena sii fidaya.

Su'aalaha Badiya La Weydiiyo

Waa maxay god madow?

Godka madaw waa shay samada leh oo leh dhul cufisjiideed aad u daran oo aan waxba xitaa iftiin la’aani ka baxsan karin jiidistiisa.

Godad madow ma isku biiri karaan?

Haa, sida laga soo xigtay cilmi-baaris dhowaan, godadka madow waxay isku dari karaan oo samayn karaan hal qayb oo hoos yimaada shuruudaha saxda ah.

Waa maxay hirarka cufisjiidadka?

Mowjadaha cufisjiidadka ayaa ah mowjado ku dhex jira dharka waqtiga-space-time taasoo ay sababto dardargelinta walxaha waaweyn, sida isku-darka godadka madow.

Muxuu daahfurkani uga dhigan yahay fahamkeenna caalamka?

Daahfurkaani wuxuu caqabad ku yahay malo-awaalkii hore wuxuuna soo jeedinayaa in isku darka godka madow ay aad uga badan yihiin sidii hore loo rumaysnaa. Waxay bixisaa fikrado qiimo leh oo ku saabsan samaynta iyo kobcinta walxaha samada ee koonkeena.

Ilo:

– Waxbarashada Hindiya | Wararkii ugu dambeeyay ee Waxbarashada | Wararka Waxbarashada Caalamka | Wararka Waxbarasho ee u Danbeeyay