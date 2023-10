Complex Dinuclear Ruthenium wuxuu u sahlayaa Dhimista CO2 sawir qaade oo aad u xushay

By

Cilmi-baarayaasha Jaamacadda Tsukuba waxay sameeyeen horumar la taaban karo oo ku saabsan tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyaga oo horumarinaya isku-dhafka ruthenium-ka ee dinuclear (Ru) kaas oo u shaqeeya sidii sawir-qaadis hufan oo loogu beddelo CO2 oo loo beddelo carbon monoxide (CO). Horumarkaani waxa uu balan qaadayaa wax ka qabashada xaalufka shidaalka iyo la dagaalanka kulaylka caalamiga ah.

Si la mid ah geeddi-socodka sawir-qaadista ee dhirta, beddelka iyo kaydinta tamarta qorraxda tamarta kiimikada ayaa muhiim u ah wax ka qabashada caqabadaha deegaanka. Kooxdu waxay adeegsatay sifooyinka sawir-qaadista ee awoodda badan ee dhismaha Ru dinuclear si ay u gaadhaan falcelinta dhimista CO2 aad u hufan, taasoo keentay in la doorto in ka badan 99% CO.

Si loo sameeyo tijaabada, isku dhafka dimethylacetamide iyo biyo, oo ay ku jiraan dhismaha Ru dinuclear sida sawir-qaade iyo wakiilka yaraynta allabari, ayaa la soo bandhigay iftiin leh mawjada dhexe ee 450 nm ee jawiga CO2. 10 saacadood ka dib, dhammaan wakiilada dhimista ayaa la isticmaalay, CO2 si guul leh ayaa loogu beddelay CO.

Cilmi-baarayaashu waxay go'aamiyeen in wax-soo-saarka tirada ugu badan ee falcelinta 450 nm ay ahayd 19.7%. Waxaa cajiib ah, dhimista CO2 photocatalytic waxay ku socotay hufnaan la yaab leh, xitaa marka diiradda CO2 ee bilowga ah ee wejiga gaaska la dhimay 1.5%. Tani waxay muujinaysaa in ku dhawaad ​​dhammaan CO2 la soo bandhigay loo bedeli karo CO.

Xasiloonida la xoojiyey ee dhismaha cusub ee Ru dinuclear-ka waxaa loo aaneynayaa saameynta xooggan ee ligand ee la shaqaaleysiiyay. Labada qaybood ee isku dhafan ee Ru waxay ku hawlan yihiin sawir-qaadis, iyaga oo sii wanaajinaya xasilloonida xaaladaha falcelinta.

Cilmi-baadhayaashu waxay ujeedadoodu tahay in ay sii kordhiyaan firfircoonida firfircoonida ee Ru complex si ay u abuuraan nidaam falcelin awood u leh in uu si hufan u wado habka dhimista CO2, xitaa CO2 uruurinta hoose ee u dhiganta jawiga dhulka.

Cilmi-baadhistani waxay furaysaa fursado cusub oo loogu talagalay isticmaalka tamarta qorraxda si loogu beddelo CO2 kiimikooyin qiimo leh oo bixiya hab rajo leh oo lagula dagaallamo saameynta xun ee qiiqa kaarboonka.

Xigasho: Journal of American Chemical Society