Saadaasha Qaab-dhismeedka Borootiinka: DeepMind's AlphaFold waxa uu Kacaan ku Sameeyaa Helitaanka Dawada

Ka dib markii la sii daayay AlphaFold, nidaamka AI ee uu sameeyay DeepMind, 2016, nooca ugu dambeeyay, AlphaFold 2, ayaa laga dooday 2020. Si kastaba ha ahaatee, hal-abuurka DeepMind halkaas kuma joogsan. Maanta, DeepMind waxay ku dhawaaqday sii deynta ku-xigeenka AlphaFold 2, isagoo ku faanaya awoodo cusub oo la xoojiyey kuwaas oo awood u leh inay wax ka beddelaan helitaanka daroogada.

Sii dayntii ugu dambeysay ee AlphaFold waxay awood u leedahay inay abuurto saadaalin ku dhawaad ​​dhammaan unugyadu ee ku jira Bangiga Xogta borotiinka, xog-ururinta ugu weyn adduunka ee molecules noolaha. Shaybaarada Isomorphic, oo ah ka-soo-baxa DeepMind oo diiradda saaraya helitaanka daroogada, ayaa durba ka faa'iidaysanaysa moodelkan horumarsan si uu uga caawiyo naqshadaynta daawada daweynta. Iyadoo lagu sifeynayo qaabab kala duwan oo unugyo ah oo muhiim u ah daaweynta cudurka, qaabka cusub ee AlphaFold wuxuu higsanayaa inuu dardargeliyo horumarinta dawooyinka cusub ee waxtarka leh.

Waxa kala sooca AlphaFold-ka cusub waa baaxaddeeda oo la ballaariyay oo ka baxsan saadaasha borotiinka. DeepMind waxay sheeganeysaa in qaabkani uu si sax ah u saadaalin karo qaababka ligands, kuwaas oo ah molecules oo ku xiran borotiinnada soo-dhoweynta oo keena isbeddelada isgaarsiinta gacanta. Intaa waxaa dheer, waxay saadaalin kartaa qaababka nucleic acids, kuwaas oo ka kooban macluumaadka hidde-sideyaasha muhiimka ah, iyo isbeddellada ka dambeeya, kuwaas oo ku lug leh isbeddelada kiimikaad ee dhacaya ka dib abuurista borotiinka.

Saadaasha qaababka borotiinka-ligand-ga ayaa muhiim u ah helitaanka daroogada, maadaama ay awood u siiso saynisyahannada inay aqoonsadaan oo ay naqshadeeyaan unugyo awood leh oo leh astaamo daweyn. Dhaqan ahaan, cilmi-baarayaasha dawooyinku waxay ku tiirsan yihiin hababka wax-soo-saarka, kuwaas oo ku lug leh jilitaanka sida borotiinnada iyo ligands-ku u falgalaan. Hababkani waxay u baahan yihiin qaab-dhismeedka borotiinka tixraaca iyo soo jeedinta boosaska xidhitaanka ee seedaha. Si kastaba ha noqotee, AlphaFold-kii ugu dambeeyay, baahida qaabdhismeedka borotiinka tixraaca ama booska la soo jeediyay waa la tirtiray. Qaabku waxa uu saadaalin karaa qaab-dhismeedka borotiinada aan si weyn loogu sifaysan oo waxa uu la jaanqaadi karaa isdhexgalka molecules kale. Qaabaynta heerkan ayaa ka sarraysa awoodaha hababka xidhitaanka hadda jira.

DeepMind waxay ku nuuxnuuxsatay in qaabkoodii ugu dambeeyay uu muujinayo horumarro la taaban karo oo ku saabsan saadaalinta isku-xidhka ka-hortagga unugyada, oo ah aag muhiim u ah helitaanka daroogada. Kartida AI si kor loogu qaado fahamkayaga mashiinada molecular ee adag ee gudaha jidhka bini'aadamka waxaa si cad u muujiyay waxqabadka cajiibka ah ee AlphaFold cusub.

In kasta oo ay leedahay awoodaheeda cajiibka ah, AlphaFold-kii ugu dambeeyay kuma fiicna. Warqad cad oo faahfaahsan, cilmi-baarayaasha DeepMind iyo Isomorphic Labs waxay qireen in nidaamku leeyahay xaddidaadyo marka la saadaalinayo qaababka molecules RNA. Unugyada RNA waxay door muhiim ah ka ciyaaraan qaadista tilmaamaha borotiinka ee jirka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa cad in labada DeepMind iyo Isomorphic Labs ay si firfircoon uga shaqeynayaan si ay wax uga qabtaan xaddidan oo ay sii hagaajiyaan nidaamkooda AI.

FAQ:

S: Waa maxay AlphaFold?

J: AlphaFold waa nidaam AI ay samaysay DeepMind kaas oo si sax ah u saadaaliya qaababka borotiinka ee jidhka bini'aadamka.

S: Sidee buu AlphaFold u caawiyaa helitaanka daroogada?

J: Iyadoo si sax ah loo saadaaliyay qaab dhismeedka borotiinka iyo isdhexgalka ligands, AlphaFold waxay ka caawisaa aqoonsiga iyo naqshadaynta unugyo cusub oo loogu talagalay daawooyinka suurtagalka ah.

S: Waa maxay ligands?

J: Ligands waa unugyo ku xidha borotiinnada reseptor-ka oo saameeya xidhiidhka gacanta.

S: Waa maxay asiidhyada nucleic?

A: Nucleic acids waa unugyo ka kooban macluumaadka hidde-sideyaasha muhiimka u ah hababka noole ee kala duwan.

S: Sidee AlphaFold uga duwan yahay hababka wax-ku-xidhidda?

J: AlphaFold wuxuu saadaaliyaa qaab-dhismeedka borotiinka iyada oo aan loo baahnayn qaab-dhismeedka tixraaca ama boosaska xidhitaanka la soo jeediyay, taas oo dhaaftay awoodaha hababka xidhitaanka hadda.

S: Waa maxay xaddidaadda hadda ee AlphaFold?

J: AlphaFold wali waxay wajaheysaa caqabado si sax ah u saadaaliya qaab dhismeedka molecules RNA, kuwaas oo door muhiim ah ka ciyaara isku dhafka borotiinka.