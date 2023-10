Milicsiga Dunida Halyeyga ah ee Galaxiyada Madow

By

Walxaha mugdiga ah, walax dahsoon oo aan qarsoonayn oo ka kooban qayb muhiim ah oo ka mid ah koonkeena, ayaa wali soo jiidanaysa cirbixiyaasha. In kasta oo ay tahay mid aan si weyn loo arki karin, moodooyinka saynisku waxay soo jeedinayaan in maaddada mugdigu ka kooban tahay 26% cosmos-ka, taas oo dhaaftay qaddarka walxaha caadiga ah ee aan arki karno.

Baadigoobka si loo fahmo siraha koonka, cirbixiyayaashu waxay la kulmeen galaxies kuwaas oo ka kooban yahay walxo u badan mugdi. Mid ka mid ah daahfurka noocaas ah wuxuu ahaa Dragonfly 44 Ultra Diffus Galaxy (UDG) ee 2016. Inkasta oo baaxaddiisu ay la mid tahay Dariiqa Caanaha, la'aanta xiddigaha dhalaalaya iyo qaabka caadiga ah ee galactic ayaa si maldahan u ah maaddada mugdiga ah ee ku dhex jira galaksigan cajiibka ah.

Saynis yahannadu waxa kale oo ay la kulmeen “Glaxies-madow oo dhow,” kuwaas oo ka yar in ay gebi ahaanba madow noqdaan. Galaxyadani waxay leeyihiin iftiin xaddidan waxayna ka kooban yihiin xaddi la taaban karo oo madaw ah. Muujin cusub, cilmi-baarayaashu waxaa laga yaabaa inay dhawaan aqoonsadeen galaxyada mugdiga ah ee ugu dhow ilaa taariikhda.

Waxa lagu naaneeyaa galaxy "Nube", jidhkan samada waxa lagu qiyaasaa in uu jiro ku dhawaad ​​10 bilyan oo sano. Heliddeedu waxay ku timid falanqaynta xogta ay ururisay IAC Stripe 82 Legacy Project, kaas oo diiradda saarayay gobol gaar ah oo samada ah oo uu sawiray Telescope-ka SDSS. Waxa Nube ka soocaya waa radius weyn oo nus-mass ah oo 22,500 sano iftiin ah, saddex jeer ka weyn celceliska UDG.

Intaa waxaa dheer, Nube galaxy wuxuu muujinayaa heer aad u hooseeya oo qiiqa indhaha ah, taasoo keentay dhalaalka dusha sare ee kaliya 26.75 mag/arcsec2. Si taas loo eego, UDG-yada caadiga ah, oo horeba loo tixgaliyo inay ka mid yihiin galaxyada ugu liita ee koonka la arki karo, waxay leeyihiin iftiin dusha sare ah oo toban jeer ka sii ifaya. Dhab ahaantii, shayada cirfiidka ah ee ka sarreeya 22 mag/arcsec ayaa loo tixgaliyaa inay yihiin kuwo daciif ah, oo leh cir gabi ahaanba mugdi ah oo lagu qiyaaso dhalaalka dusha sare ee 21.8 mag / arcsec.

Iyada oo tiro xiddigle ah oo ku dhawaad ​​390 milyan jeer ka badan Qorraxdeenna, Nube wuu cirro marka la barbar dhigo iftiinka Jidka Caano. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in xitaa UDG-yada caadiga ah ay ka kooban yihiin 1% oo kaliya xiddigaha ugu badan sida galaxyada gurigeena, taas oo ka dhigaysa in la barbardhigo labada nooc ee galaxies-yada waxoogaa cadaalad ah.

Helitaanka galaxyada Nube waxa ay kicisay doodo soo jiidasho leh oo saynisyahannadu ka yeesheen asalkooda iyo waxyaabaha gaarka ah. Dabeecaddeeda gaarka ah ma ka dhalatay samaynteeda, mise wax isbeddelaya ayaa dhacay mar dambe? Mustaqbalku waxa uu hayaa rajooyin xiiso leh oo lagu daah-furo hal-abuurka galaxyadan mugdiga ah.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

S: Waa maxay arrinta mugdiga ah?

J: Madow waa nooc ka mid ah walaxda aan soo dayn, nuugin, iftiinkana ka soo bixin, taasoo ka dhigaysa mid aan la arki karin oo aan la ogaan karin iyadoo loo marayo hab dhaqan. Waxaa la aaminsan yahay in ay ka kooban tahay 26% koonka.

S: Waa maxay galaxyada madow ee dhow?

J: Galaxyada mugdiga u dhow waxa loola jeedaa galaxyada leh iftiin xaddidan oo ka kooban waxyaabo badan oo madow. Galaxyadani gabi ahaanba ma madaw laakiin waxay ku dhow yihiin inay la kulmaan qeexidaas.

S: Sidee lagu helay Nube galaxy?

J: Nube galaxy waxa lagu aqoonsaday falanqaynta xogta IAC Stripe 82 Legacy Project. Mashruucu wuxuu diiradda saaray gobol gaar ah oo cirka ah oo uu sawiray Telescope-ka SDSS.

S: Sidee buu Nube-ga galaxy u barbardhigaa Jidka Caano?

J: Nube galaxyada waxa uu leeyahay miisaan xiddigeed ku dhawaad ​​390 milyan jeer ka badan cadceeddeena, halka Jidka Caano-nadu uu 3,800 jeer ka badan yahay. Si kastaba ha ahaatee, isbarbardhigga labada waa mid adag maadaama xitaa UDG-yada caadiga ah ay leeyihiin xiddigo aad uga yar marka loo eego Jidka Caano.

S: Maxay ka dhigan tahay daahfurka galaxyada madow?

J: Helitaanka galaxyada mugdiga ah waxay dhalinaysaa su'aalo xiiso leh oo ku saabsan asalka iyo dabeecadda maydadka samada. Saynis yahannadu waxay aad u xiiseeyaan in sifooyinkooda gaarka ahi ay soo baxeen markii la samaynayey ama ay ahaayeen natiijadii dhacdooyin isbedel-doon ah oo dambe.