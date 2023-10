Helitaanka Cusub ee Cilmi-baarista Matter Matter: Gudbinta Dhulka Hoostiisa Moolka

Saynis yahano ka tirsan Xarunta ARC ee heer sare ee Fiisigiska Madow Matter Particle (CDM) ayaa sameeyay daah-fur horudhac ah oo ay ku doonayeen in ay daah furaan siraha madaw. Marxaladda muhiimka ah ee mashruuca, waxay heleen gudbintii ugu horreysay ee qalabka wax qabad ee 1 km dhulka hoostiisa ah ee Stawell Underground Physics Laboratory (SUPL).

Baaraha muon wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa duubista qadarka shucaaca koofiyadaha ee gaara shaybaarka ku yaala Stawell Gold Mines. Munons-yadani waa noocyada elektarooniga ah ee ka culus waxayna abuurmaan marka fallaadhaha cosmic ay isku dhacaan atamka ku jira jawiga dhulka. Marka la kormeero isku dhacyadan, qalabka wax baadha wuxuu bixiyaa xog qiimo leh oo ku saabsan heerarka shucaaca cosmic.

Maalmihii ugu horreeyay ee la shaqaynayey, qalabka wax baadha waxa uu duubay tiro la yaab leh oo hoose oo ogaanshaha ah, celcelis ahaan maalintiiba shan ahaa. Tani waxay si weyn uga duwan tahay 1.8 milyan oo is-dhexgal oo la filayo inay ka dhacaan dhulka korkiisa. Hoos u dhigista weyn ee shucaaca koofiyadaha waxay muujinaysaa waxtarka dhismaha shaybaarka qoto dheer ee dhulka hoostiisa, hubinta jawi nadiif ah oo lagu ogaanayo walxaha mugdiga ah.

Xogta laga soo ururiyay qalabka wax baaraha waxay sii wadi doontaa inay la socdaan cilmi-baarayaasha CDM si loo hubiyo in heerarka shucaaca cosmic-ka ay weli hooseeyaan. Tani waxay aakhirka u gogol xaaraysaa in lagu guulaysto in markabka tijaabada ah ee SABER South uu ku biiro SUPL sanadka 2024. Tijaabada Koonfurta SABER, oo ka tarjumaysa tijaabo la mid ah tijaabadii Waqooyiga Hemisphere, ayaa ujeedadeedu tahay in la baaro in akhrinta ay qaateen cilmi-baarayaasha Talyaanigu ay yihiin natiijooyin isbedbeddelka xilliyeed ama caddaynta walxaha madow.

Dhacdadan xiisaha leh waxay calaamad u tahay tallaabo muhiim ah oo horay loo qaaday cilmi-baarista arrimaha mugdiga ah. Bulshada cilmi-baarista caalamiga ah waxay si dhow isha ugu haysaa habsami u socodka mashruuca, maadaama daah-furka lagu sameeyay SUPL ay awood u leeyihiin inay dib u qaabeeyaan fahamka caalamka. Samaynta SUPL oo ah xarun gaar ah oo isu keenta danaha bulshada iyo ujeedooyinka cilmi-baarista ayaa dejiya marxaladda curinta hal-abuurnimo cilmiyeed mustaqbalka.

FAQ:

S: Waa maxay muon detector?

J: Dareemayaasha muon waa aalad loo isticmaalo in lagu cabbiro cadadka shucaaca koofiyadaha iyadoo la ogaanayo moon, kuwaas oo ah noocyada elektarooniga ah ee ka culus ee ay soo saaraan isku dhaca fallaadhaha cosmic iyo atamka ku jira jawiga dhulka.

S: Waa maxay arrinta mugdiga ah?

J: Madowgu waa walax dahsoon oo la aaminsan yahay inay ka kooban tahay qayb weyn oo ka mid ah baaxadda caalamka. Ma la fal gasho iftiinka ama noocyada kale ee shucaaca korantada, taas oo adkeynaysa in si toos ah loo ogaado.

S: Maxay muhiim u tahay in la yareeyo shucaaca cosmic ee shaybaarka?

J: Yaraynta shucaaca koofiyadaha waxay muhiim u tahay cilmi baarista walxaha mugdiga ah sababtoo ah waxay ka caawisaa abuurista jawi nadiif ah oo lagu ogaanayo walxaha mugdiga ah. Heerarka sare ee shucaaca cosmic waxay faragelin karaan cabbirada saxda ah waxayna qarin karaan calaamadaha isdhexgalka walxaha mugdiga ah.