Godadka Madaw ee Binary-ga waxa laga yaabaa inay ka xasilan yihiin sidii hore loo rumaysan yahay

Saynis yahanadu waxay ogaadeen in godad madow ee binary laga yaabo inay ka xasilan yihiin sidii markii hore loo maleeyay. Godadkan madow waxa ay abuurmaan marka xiddigo waaweyni ay u dumaan “kelinimo” cufan oo aan dhammaad lahayn. Iyada oo cufan aad uga weyn qorraxda, waxay leeyihiin jiidasho xoog leh oo aan xitaa iftiinku baxsan karin. Inta badan, godad madow ee binary waxay abuurmaan marka laba xiddigood oo waaweyni ay isku wareegaan.

Marka ay godadkan madow guuraan, waxay abuuraan mowjado cufisjiid, kuwaas oo xawli xagal ka fog nidaamka. Tani waxay sababtaa in godadka madaw ay wada wareegaan, aakhirkana waa isku dhacaan oo samaystaan ​​hal god madow oo aad u weyn. Markii hore, waxaa la rumaysan yahay in habkani uu ahaa mid lama huraan ah, iyo godad madow ee binary mar walba waxay noqonayaan walxo kali ah.

Si kastaba ha ahaatee, saynisyahannadu hadda waxay fahmeen in koonku uu sii fidayo, balaadhintaasina waa mid sii kordheysa sababtoo ah waxa loo yaqaan tamarta madow. Tamarta mugdiga ah waxay ka dhigaysaa godadka madow inay ku fadhiistaan ​​dhar sii kordhaya oo waqti-space ah, taasoo kor u qaadaysa suurtogalnimada inay ka caawiso inay kala soocaan godadka madow ee binary.

Cilmi-baarayaal ka socda Jaamacadda Southampton iyo Jaamacadda Cambridge waxay fikradan ku sahamiyeen qaabab xisaabeed adag. Waxay ogaadeen in laba dalool oo madow oo aan wareeg ahayn ay ku jiri karaan dheellitirka, iyadoo ballaarinta caalamka ay ka hortagayso soojiidashadooda. Tani waxay ka dhigan tahay in fogaan, laba godad madow oo dheellitiran ay u ekaan doonaan hal god oo madow, taas oo adkeyneysa in la ogaado in uu yahay hal shay ama nidaamka binary.

Intaa waxaa dheer, soo jiidashada cufisjiidadka ee u dhexeeya godadka madow ee binary waxay ka hortagi doontaa ballaarinta caalamka inay u kala fogaadaan iyaga oo aad u fog. Cilmi-baadhayaashu waxay rumaysan yihiin in natiijadoodu ay khusayso godadka madow ee wareega iyo xitaa hababka godka madow ee kakan oo leh walxo badan.

Daraasada ayaa lagu daabacay joornaalka Physical Review Letters.

Ilo:

- Jaamacadda Southampton

– Jaamacadda Cambridge