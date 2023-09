Awowayaasha Yaxaaska ayaa si tartiib ah u koray

By

Daraasad cusub oo lagu daabacay wargeyska Current Biology ayaa shaaca ka qaaday in awoowayaashii hore ee yaxaasyada, oo loo yaqaan yaxaasyada, ay si tartiib tartiib ah u koreen marka loo eego xamaaratada kale ee waaweyn sida dinosaurs. Cilmi-baadhayaashu waxay baareen qaab-dhismeedka gudaha ee lafaha fosil ka 200 milyan oo yaxaaska yaxaasyada oo laga helay Koonfur Afrika waxayna ogaadeen in heerka koriimadoodu uu la mid yahay ta faracooda casriga ah. Tani waxay caqabad ku tahay aaminsanaanta jirta ee ah in korriinka gaabiska ah ee lagu arkay yaxaasyada nool ay tahay natiijada hab-nololeedkooda fadhiidka ah, kuwa aan badnayn.

Daraasadu waxay sidoo kale baadhay fossils awoowe cusub oo yaxaaska weyn oo noolaa 210 milyan oo sano ka hor. Qalfoofyadan ayaa laga helay tuulada Qhemegha ee Koonfur Afrika. Markii ay daraaseeyeen astaamaha lafahaan qadiimiga ah, sida koritaanka sanadlaha ah iyo unugyada lafaha, cilmi-baarayaashu waxay go'aamiyeen in nooca cusubi uu ka gaabiyay xamaaratada kale ee waaweyn ee waqtigeeda. Waxa kale oo ay ogaadeen in istaraatiijiyadan kobaca gaabiska ahi ay sii socotay intii lagu jiray kobcinta yaxaaska, iyada oo noocyada dhawaanahan ay sii yaraanayaan koritaanka.

Waxa xiiso leh, cilmi-baarayaashu waxay soo jeedinayaan in istaraatijiyadda kobaca gaabiska ah ay door weyn ka ciyaartay badbaadada yaxaaska inta lagu guda jiro dhacdo dabar goyn ah oo ku saabsan dhammaadka xilliga Triassic. Iyadoo dinosaurs loo maleynayo inay ka badbaadeen dabar-goynta iyagoo si degdeg ah u koraya, yaxaasyada tartiib-tartiib u koraya waxay u suurtagashay in ay noolaadaan oo ay koraan dhacdada ka dib. Farqiga weyn ee istiraatiijiyada koritaanka ayaa ugu dambeyntii horseeday kala duwanaanshaha yaxaasyada iyo shimbiraha, qaraabadooda ugu dhow.

Natiijooyinkani waxay bixiyaan aragtiyo ku saabsan taariikhda koboca ee Yaxaasyada waxayna iftiimiyaan qodobbada qaabeeyay heerarkooda korriimadooda. Cilmi-baaris dheeraad ah oo goobtan lagu sameeyo ayaa gacan ka geysan doonta fahamkayaga sida noocyada kala duwani ay ula qabsadaan oo ay u koraan waqti ka dib.

Source:

- "Asal ahaan koritaanka qunyar socodka ah ee jiilka yaxaaska" oo lagu daabacay Bayolojiga Hadda.

– Jaamacadda Wits

(qoraal: "Aabayaasha Yaxaaska' ayaa si tartiib tartiib ah u koray," laga soo qaatay https://phys.org/news/2023-09-crocodilians-ancestors-grew-slowly.html)