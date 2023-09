Kor u kaca "Najmonauts": Sahamiyeyaal Carbeed oo Calaamaddooda ku Sameynaya Meel bannaan

By

Dunida Carabta ayaa aqoonsi ka helaysa tartanka hawada sare ee caalamka, iyadoo cirbixiyeennada sida Suldaanka Imaaraadka Carabta ee Sultan Al Neyadi iyo Rayyanah Barnaawi oo Sucuudiga u dhashay ay taariikh sameeyeen. Waxaa dhiirigeliyay cosmonauts-ka Ruushka iyo taikonauts-ka Shiinaha, waxaa jira dardar isa soo taraya oo lagu aqoonsanayo sahamiyeyaasha hawada sare ee Carabta inay yihiin "najmonauts."

Erayga "najmonaut" waxaa curiyay khabiirka hawada sare Lisa La Bonte iyo saynisyahan Imaaraatka ah Dr. Mejd Alsari. Wuxuu isku daraa ereyga Carabiga "najm" oo macneheedu yahay xiddig iyo ereyga Giriigga "naut" oo macneheedu yahay badmaax. 2020, La Bonte iyo Alsari waxay bilaabeen degel u go'ay inuu kor u qaado hawlgallada hawada sare ee Carabta iyo bixinta aqoonsi gaar ah sahamiyeyaasha hawada sare ee gobolka.

In kasta oo ereyga "najmonaut" uusan si rasmi ah u qaadan hay'ad ka mid ah meelaha bannaan, haddana waxa uu soo jiidanayaa warbaahinta. Wargayska The Guardian ee ka soo baxa UK ayaa ereygan u adeegsaday waraysi uu la yeeshay Dr. Al Neeyadi, taas oo muujinaysa aqoonsiga sii kordhaya

Cirbixiyeenada waxaa badanaa loogu yeeraa kuwa u duula hawada sare. Erayga "astro" macnihiisu waa xiddig, waxaana la rumeysan yahay in ay ka dhalatay ereyga "aeronaut" oo loo adeegsan jiray buufinayaasha qarnigii 18-aad. Sahmiyaasha hawada sare ee Imaaraatka iyo Sucuudiga waxa wakaalada hawada sare ee ay ka kala tirsan yihiin u yaqaan cirbixiyeen. Sidoo kale, US, Canada, Europe, iyo Japan waxay sidoo kale u isticmaalaan ereyga "astronaut" safarradooda hawada sare.

Ruushku waxa uu cirbixiyeentiisa ku tilmaamaa cosmonauts, halka Shiinuhuna ugu yeedho cirbixiyeenada. Horgalayaasha "taikong" ee Shiinaha macnaheedu waa meel bannaan. Hindiya waxay sidoo kale u soo ifbaxday sidii ciyaaryahan xooggan oo sahaminta hawada sare ah, iyada oo la qorsheynayo in ay u dirto cirbixiyeenkeedii ugu horreeyay, oo laga yaabo in loo yaqaan 'vyomanauts', sanadaha soo socda.

Guulihii sahamiyayaashii Carbeed sida Al Neyadi iyo Barnawi waxay muujinayaan sumcadda sii kordheysa ee Carabta ee dhinaca sahaminta hawada sare. Sida dalal badan oo Carab ah ayaa qorsheynaya inay muwaadiniintooda u diraan hawada sare, ereyga "najmonauts" ayaa laga yaabaa inuu noqdo mid si ballaaran loo aqbalo, iyada oo la aqoonsanayo waxtarka dhaqameed iyo tignoolajiyada ee hal-abuurka Carabta ee hawada sare.

