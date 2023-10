Sahaminta Neptune: Soo jeedin Cusub oo loogu talagalay Hawlgalka Meeraha Duleedka

Saynis yahanada Planetary ayaa muddo dheer aad ula dhacay Neptune, oo ah meeraha ugu fog ee nidaamka qoraxdayada, laakiin fogaantiisa aadka u dheer awgeed, u dirida dayax-gacmeed si uu u wareego ama u soo dego Neptune ayaa la caddeeyey inay tahay caqabad weyn. Si kastaba ha ahaatee, koox cilmi-baarayaal ah ayaa soo bandhigay fikrad cusub oo xagjir ah oo loogu talagalay howlgalka mustaqbalka ee Neptune kaas oo ku lug leh isticmaalka jawiga khafiifka ah ee Triton, dayaxa ugu weyn ee Neptune.

Warqad dhawaan ay soo saareen, cilmi-baarayaashu waxay iftiimiyeen dhammaystirka guusha ee NASA's Low-Earth Orbit Flight Test of the Inflatable Decelerator (LOFTID) sanadka 2022. Waxay soo jeediyeen in la isticmaalo aaladda LOFTID la mid ah, oo loo yaqaan aeroshell, si loo gaabiyo hawada sare marka uu soo dhawaado. Triton. Inkastoo Triton atmosfeerka uu leeyahay wax ka yar 1/70,000 cadaadiska hawada ee jawiga dhulka, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in ay wali bixin karto deceleration ku filan si ay ugu oggolaato dayax-gacmeedka inuu galo wareeg la qabsaday agagaarka Neptune.

Si taas loo gaaro, orbiter-ku wuxuu u baahan doonaa inuu hoos ugu soo dego ilaa 6 mayl (10 kiiloomitir) oo ka sarreeya dusha Triton. Si ka duwan fikradaha kale ee himilada, la'aanta Triton ee safafka buuraleyda muhiimka ah waxay yaraynaysaa halista shil masiibo ah. Cilmi-baarayaashu waxay ku qiyaaseen in iyadoo la adeegsanayo farsamada hawada hawada, howlgalka Neptune lagu dhameyn karo wax yar oo 15 sano ah, oo aad uga gaaban fikradaha hadda jira.

Intaa waxaa dheer, howlgalkan la soo jeediyay wuxuu siinayaa fursad lagu barto Triton, taas oo loo arko mid ka mid ah walxaha ugu caansan nidaamka qorraxda. Waxa la rumaysan yahay inuu yahay shay Kuiper Belt oo la qabtay, in aragtida dhow ee Triton laga helo dhawr kiiloomitir ooga sareheeda waxay dhalinaysaa aragtiyo cilmiyeed oo qiimo leh.

In kasta oo howlgalka ku soo laabashada Neptune uu soo bandhigayo caqabado badan oo ay ugu wacan tahay fogaantiisa baaxadda leh, soo jeedintan cusub ayaa bixisa xal rajo leh. Iyaga oo ka faa'iidaysanaya jawiga Triton, saynisyahannadu waxay ka gudbi karaan qaar ka mid ah caqabadaha ku lug leh gaadhista iyo wareega meeraha hal-abuurka leh. Cilmi baaris dheeraad ah iyo horumarin tignoolajiyadeed ayaa lagama maarmaan noqon doonta in hindisahan loo beddelo xaqiiqo.

Qeexitaanno:

1. LOFTID – Tijaabada Duulimaadka Hawada Hoose ee Orbit Decelerator, waa barnaamij NASA loogu talagalay in lagu horumariyo gaashaan la buufiyo si loo ilaaliyo dayax-gacmeedyada inta lagu jiro soo-dejinta hawada sare.

2. Aeroshell – qolof difaac ama gaashaan loo isticmaalo marka hawada laga soo galo si loo yareeyo xawaaraha hawada sare loogana ilaaliyo kulaylka xad dhaafka ah.

3. Kuiper Belt - Gobol ka mid ah nidaamka qoraxda ee ka baxsan Neptune, oo ay ku jiraan meydad yar yar oo baraf ah oo loo tixgeliyo haraadiga nidaamka qorraxda hore.

Isha: Maqaalka isha ma bixinayo URL gaar ah.