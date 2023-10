Aaladaha Cusub ee Cirbixiyeenada: Sahaminta Caqabadaha Socodka Hawada Sare iyo Hal-abuurka

By

Laba cosmonauts oo geesiyaal ah ayaa socod ku maray meel bannaanka Xarunta Hawada Caalamiga ah (ISS) Arbacadii, Oktoobar 25, iyaga oo la kulmay daadad qabow oo xiiso leh oo la arkay horaantii bishaan. Oleg Kononenko iyo Nikolai Chub, oo labaduba ka socda wakaaladda hawada sare ee Ruushka ee Roscosmos, ayaa si xamaasad leh u dejiyay hawlahooda ka baxsan baabuurta (EVA) iyaga oo ujeedadoodu tahay in ay diiwaangeliyaan oo ay ka soocaan dareeraha qaboojiyaha ee hiitarka.

Intii lagu guda jiray socodka hawada sare, Kononenko wuxuu si dhow u eegay isku-darka ammonia, kaas oo sameeyay "blob" ama "dhibcood" sii kordhaya. Aragtida gaarka ah ayaa keentay in mid ka mid ah xirmooyinkiisa uu wasakheeyo, kaas oo ay ahayd in lagu xiro boorso oo looga tago meel ka baxsan xarunta hawada sare. Cosmonauts-yada, oo loo diyaariyey kulammo kasta oo suurtagal ah qaboojiyeyaasha sunta ah, waxay si taxadar leh u nadiifiyeen meelahooda iyo qalabkooda si ay u hubiyaan in ammonia aysan dib ugu soo laaban saldhigga.

Markii uu diiwaangelinayay hiitarka, Kononenko waxa uu helay muuqaal yaab leh: godad badan oo lebis ah oo ku yaal dusha sare ee saqafka. Isaga oo xiiseeya, wuxuu raadiyay koontaroolayaasha duulimaadka ee Xakamaynta Hawlgalka Moscow, isagoo ku sifeeyay inay leeyihiin "xataa geeso badan, sida iyaga oo la qodbay." Qaybinta fowdada ah ee godadkan ayaa sii kordhinaysa sirta ku xeeran dhacdadan.

Ammonia-ka hadhaaga ah ee soo daatay markii tubooyinka la xiray ayaa la rumeysan yahay inay gacan ka geysatay sameynta "blob." Injineerada Ruushku waxay si taxadar leh u falanqeyn doonaan xogta ay soo aruuriyaan cosmonauts si loo go'aamiyo sababta keentay daadinta iyo horumarinta xalalka dayactirka hiitarka mustaqbalka.

Intaa waxaa dheer, intii lagu jiray socodka hawada sare, Kononenko iyo Chub waxay si guul leh ugu rakibeen nidaamka isgaarsiinta radar-ka synthetic moduleka shaybaarka ee Nauka. Nidaamkan cusub ayaa door muhiim ah ka ciyaari doona la socodka deegaanka dhulka. Waxay sidoo kale sii daayeen nanosatellite yar oo qaab-cube ah, oo loogu talagalay in lagu tijaabiyo farsamada shiraaca cadceedda. Iyadoo baalasha qoraxda aysan u fidin sidii loo qorsheeyay, howlgalka ayaa si guul leh u tijaabiyay habka geynta.

Socod-socodkan xiisaha badan ee 7-saac, 41-daqiiqo soconayey ayaa lagu soo gabagabeeyey xidhitaanka hatch-ka ee qaybta hawada ee Poisk. Wadar ahaan, waxa ay calaamadisay socodkii hawada sare ee ugu horeeyay Chub iyo Kononenko ee lixaad ee cajiibka ah, taas oo keentay wadarnimadiisa hawada sare ee socodka 41 saacadood iyo 43 daqiiqo.

Ilaha: NASA TV, Wakaaladda hawada sare ee Ruushka (Roscosmos)