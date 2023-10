Aragtiyo Cusub oo ku Saabsan Abuuridda Cunsurka Waxaa Shaaca Ka Qaaday Helitaanka Webb ee Tellurium

By

Daah-fur cusub oo uu sameeyay Telescope-ka James Webb Space Telescope ayaa saynisyahannada siisay aragtiyo qoto-dheer oo ku aaddan abuurista curiyeyaasha kiimikaad ee koonka. Cilmi-baadhayaashu waxay baranayeen dilaaca gamma-ray-ga dhalaalaya waxay ogaadeen joogitaanka curiyaha tellurium naadirka ah, taasoo iftiimisay asalka dahsoon ee walxaha qiimaha leh iyo kuwa muhiimka ah.

Qaraxa gamma-ray-ga, oo loo yaqaan GRB 230307A, ayaa ahaa kii labaad ee ugu iftiimay abid, waxaana sababay isku darka laba xiddigood oo neutron ah, taasoo keentay dhacdo qarxa oo loo yaqaan kilonova. Iyaga oo ka faa'iidaysanaya dareenka cajiibka ah ee Webb, saynisyahannadu waxay awoodeen inay qabtaan spectrum-ka dhexe ee ugu horreeya ee kilonova, iyagoo siinaya aragti toos ah oo ah walxo culus.

Dhaqan ahaan, geeddi-socodka curinta curiyaha ayaa ahaa mid aan la qarin karin, gaar ahaan curiyeyaasha muhiimka u ah nolosha Dunida. Si kastaba ha ahaatee, ogaanshaha tellurium ee ka dib kilonova waxay soo jeedinaysaa in walxaha kale ee u dhow miiska xilliyeedka, sida iodine, ay sidoo kale ku jiri karaan walxaha la soo saaray.

"In ka badan 150 sano, saynisyahannadu waxay ka shaqeynayeen inay fahmaan shaxda xilliyeedka ee curiyeyaasha, hadda, Thanks to Webb, waxaan awoodnay inaan buuxinno qaar ka mid ah meelaha ugu dambeeya ee hadhay," ayuu yiri qoraaga hogaaminaya daraasadda Andrew Levan oo ka tirsan Jaamacadda Radboud iyo Jaamacadda Warwick.

Helitaanka tellurium, oo xitaa aad uga yar platinum on Earth, waxay calaamad u tahay guul muhiim ah fahamkayaga sida canaasiirta ay u sameysteen dhacdooyinka cosmic sida kilonovas. Indho-indhaynta Webb waxay saynisyahannada siisay fursad gaar ah oo ay ku daraaseeyaan ifafaalahan aan qarsoonayn, taasoo albaabka u furaysa daah-furno horumarsan mustaqbalka.

Daraasadu kaliya kuma muujin kartida James Webb Space Telescope laakiin waxay sidoo kale hoosta ka xariiqaysaa muhiimada ay leedahay wada shaqaynta ka dhaxaysa telescopes badan, sida NASA's Fermi Gamma-ray Space Telescope iyo Neil Gehrels Swift Observatory. Marka la isku daro xogta ilo kala duwan, saynisyahannadu waxay si wadajir ah u qaybin karaan sawir aad u faahfaahsan oo ku saabsan dhacdooyinka koonka waxayna sii kordhiyaan fahamkayaga caalamka.

–Dhammaadka maqaalka–

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

Waa maxay dilaaca gamma-ray?

Qaraxa gamma-raygu waa qarax aad u tamar badan oo soo daaya dilaaca shucaaca gamma-ray-ga. Dilaacyadani waxay ka mid yihiin dhacdooyinka ugu awoodda badan caalamka, oo inta badan la xidhiidha supernovae ama isku darka walxaha is haysta sida xiddigaha neutronka.

Waa maxay kilonova?

kilonova waa qarax ka dhashay isku darka laba xiddigood oo neutron ah ama xiddig neutron ah iyo god madow. Waa dhacdo awood leh oo soo saarta qadar aad u badan oo tamar ah waxayna keeni kartaa abuurista walxo culus.

Maxay tahay sababta ogaanshaha tellurium muhiim u yahay?

Tellurium waa curiye naadir ah oo xitaa ka yar platinum dhulka. Heliddeeda ka dib kilonova waxay bixisaa fikrado qiimo leh oo ku saabsan habka abuurista curiyaha ee dhacdooyinka cosmic. Joogitaanka tellurium waxay soo jeedinaysaa in walxaha kale ee muhiimka ah, sida iodine, laga yaabo in laga dhaliyo qaraxyadan.

Doorkee ayuu James Webb Space Telescope ka ciyaartaa daahfurkan?

Telescope-ka James Webb Space Telescope ayaa door muhiim ah ka qaatay daahfurkan isaga oo qabtay spectrum-ka dhexe ee ugu horreeya ee kilonova. Dareenkeeda gaarka ah waxay u ogolaatay saynisyahannadu inay si toos ah u eegaan joogitaanka tellurium, iyagoo siinaya xog qiimo leh oo lagu fahmo samaynta walxaha culus ee caalamka.

Sidee wada shaqaynta ka dhaxaysa teleskoobyada kala duwan ay gacan uga geystaan ​​sahannada sayniska?

Iskaashi ka dhexeeya telescopes badan, sida NASA's Fermi Gamma-ray Space Telescope iyo Neil Gehrels Swift Observatory, waxay awood u siisay saynisyahannadu inay xog ka soo ururiyaan hirarka hirarka iyo ilo kala duwan. Marka la isku daro indha-indhayntan, cilmi-baarayaashu waxay heli karaan faham buuxa oo ku saabsan dhacdooyinka koonka waxayna daaha ka qaadi karaan fikrado cusub oo ku saabsan shaqada caalamka.