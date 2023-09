Cabbirka Gumeysiga Coral iyo Qaabka Go'aami kakanaanta badda iyo caafimaadka

By

Daraasad ay dhawaan samaysay ardayad ka qalin jabisay jaamacada Hawai'i ee Hilo oo lagu magacaabo Sofia Ferreira, iyadoo kaashanaysa saynis yahanada badda, ayaa iftiimisay muhiimada ay leedahay cabirka iyo qaabka gumaysigu u leeyahay go'aaminta kakanaanta iyo caafimaadka hab-nololeedyada badda. Daraasadda, oo lagu daabacay joornaalka Nature, ayaa diiradda lagu saaray saadaalinta sida xayawaanka dhirta ee Guam ay u saameeyaan kakanaanta deegaanka.

Corals waa naqshadeeyayaasha dabeecadda, naqshadeynta degaanno kala duwan iyo gabaad noocyada badda. Kooxda Ferreira waxay adeegsadeen kamaradaha biyaha hoostooda ee tignoolajiyada sare leh iyo farsamooyinka sawir-qaadista 3D si ay u sawiraan 208 goobood oo reef ah oo ku wareegsan Guam. Waxay si gaar ah u qiimeeyeen in ka badan 12,000 oo koraal ah, iyaga oo qabsaday cabbirkooda iyo qaabka korriimadooda.

Daraasadu waxay ogaatay in qalooca kasta iyo xagal kasta oo gumeysi shacaab ah uu door muhiim ah ka ciyaaro joogteynta noocyo badan oo noocyada badda ah. Cilmi-baadhayaashu waxay soo gabagabeeyeen in cabbirka gumeysiga coral iyo qaab-dhismeedku ay yihiin saadaaliyayaal xooggan ee kakanaanta deegaanka ee xeebaha Guam waana in lagu daraa barnaamijyada la socodka qulqulka.

Xeebaha Coral waxay wajahayaan khataro isa soo taraya oo ka imanaya walaaca gudaha iyo kuwa caalamiga ah labadaba. Fahamka shaqada gudaha ee nidaamyadan deegaanka ayaa muhiim u ah ilaalintooda. Ferreira waxa ay rajaynaysaa in natiijooyinkoodu ay bixiyaan rajo oo ay siiyaan aragtiyo cilmi-baadhis mustaqbalka ah ee saamaynta isbedbedelka deegaanka reef-ka ee noolaha la-xidhiidha reef-ka ee hoos yimaada isbedelka cimilada.

Daraasadani waxay gacan ka geysataa fahamkayaga xiriirka qotodheer ee ka dhexeeya sifooyinka gumeysiga coral iyo kakanaanta nidaamka deegaanka badda. Marka la helo aragti ku saabsan sida kolonyada shacbigu u qaabeeyaan deegaankooda ku xeeran, cilmi-baarayaashu waxay horumarin karaan xeelado ilaalin oo waxtar leh si loo ilaaliyo nidaamyadan deegaanka ee muhiimka ah.

Ilo:

- Sofia B. Ferreira et al, Saadaasha kakanaanta deegaanka iyadoo la adeegsanayo hab ku salaysan sifo ku salaysan shacaab ku yaal Guam, Warbixinnada Sayniska (2023).

DOI: 10.1038/s41598-023-38138-1

- Jaamacadda Hawai'i ee Hilo (maqaalka isha)