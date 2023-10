Dhammaan afarta matoorada RS-25 ee lagu rakibay NASA's Artemis 2 Core Stage

Barnaamijka Artemis ee NASA, kaas oo ujeedadiisu tahay in cirbixiyeennada dib ugu soo celiso Dayaxa, ayaa gaadhay guul muhiim ah markii la rakibay dhammaan afarta matoorada RS-25 ee loo yaqaan 'Core Stage-2' si loogu isticmaalo howlgalka Artemis 2. Matoorada ayaa si guul leh loogu dhejiyay nidaamka kicinta iyo hawada, taasoo calaamad u ah horumarka weyn ee barnaamijka. Marxaladda xudunta u ah, oo taagan 212 cagood, ayaa leh laba taangiyada dareeraha ah oo waaweyn iyo afarta mishiin ee RS-25.

Nidaamka rakibidda ayaa bilaabmay horraantii Sebtembar, iyada oo mishiinka ugu dambeeya la rakibay Sebtembar 20. NASA waxay sheegtay in ilaalinta iyo qalabaynta dhammaan afarta matoor ee masraxa ay tahay nidaam waqti badan qaadanaya oo ku lug leh xiritaanka qaybaha kala duwan iyo samaynta baaritaanno iyo hubinno si loo hubiyo habboon. waxqabadka.

In kasta oo horumar laga sameeyay Marxaladda Muhiimka ah-2, arrinta alxanka ee Xarunta Golaha Michoud ayaa si ku meel gaar ah u hakisay shaqada Marxaladda Muhiimka ah-3, taas oo muhiim u ah howlgalka Artemis 3. Si kastaba ha ahaatee, NASA ayaa rajo ka qabta in xal la heli doono. Core Stage-2 ayaa la filayaa in la dhammeeyo dabayaaqada sanadkan, halka Core Stage-3 loo qorsheeyay in la dhammeeyo dhammaadka 2024 ama horraanta 2025.

Marka lagu daro rakibaadda mishiinnada, matoorada RS-25 ee dib loo habeeyey ayaa maray imtixaankoodii shahaadaynta ee furitaanka. Matoorada waxaa la tijaabiyay 550 ilbiriqsi, taas oo ka badan intii loo baahnaa 50 ilbiriqsi. Imtixaankan waa kii ugu horreeyay ee 12 imtixaan oo la qorsheeyay illaa 2024, waxayna ujeedadeedu tahay in lagu qiimeeyo waxtarka qaybaha mishiinnada cusub.

In kasta oo horumarka la sameeyay, barnaamijka Artemis ee NASA wuxuu la kulmay dhaleecayn ku saabsan sii jiritaankiisa iyo kharashkiisa sarreeya. Gantaalka dayaxa ee SLS ee si buuxda loo isticmaali karo, ee loo adeegsaday barnaamijka, ayaa kormeeraha guud u arkay mid aan la awoodi karin. Si kastaba ha ahaatee, NASA waxa ay weli ka go'an tahay barnaamijka waxayna ka shaqaynaysaa sidii ay wax uga qaban lahayd caqabadaha dhaqaale.

Ilo:

– Xigasho 1: NASA

– Isha 2: NASASpace Duulimaadka