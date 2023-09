Unugyada Aadamiga Waxay Raacaan Qaabka Cabbirka iyo Tirada

By

Daraasad dhowaan lagu daabacay Proceedings of the National Academy of Sciences, cilmi-baarayaal ka socda Jaamacadda McGill waxay heleen qaab soo jiidasho leh oo ku jira unugyada bini'aadamka oo u muuqda inay raacaan jaangooyo xisaabeed joogto ah oo dhan oo dhan. Daraasadu waxay daaha ka qaadaysaa xidhiidh rogaal celis ah oo u dhexeeya cabbirka unugga iyo tirinta, taasoo soo jeedinaysa is-dhaafsiga doorsoomayaashan.

Baaxadda unugyada iyo tirinta ayaa door muhiim ah ka ciyaara korriinka iyo shaqada jidhka bini'aadamka. Si kastaba ha ahaatee, ilaa hadda, ma jirto daraasad dhammaystiran oo baadhay xidhiidhka ka dhexeeya arrimahan guud ahaan noolaha aadanaha. Si loo buuxiyo farqigan, kooxda cilmi-baaristu waxay ururiyeen xog ka badan 1,500 ilo la daabacay si ay u abuuraan xog faahfaahsan oo cabbirka unugga oo lagu tiriyo noocyada unugyada waaweyn.

Natiijooyinka daraasadda ayaa muujinaya in cabbirka unuggu uu kordho, tirada unugyadu ay hoos u dhacdo, iyo lidkeeda. Tani waxay ka dhigan tahay in unugyada ku jira heerka cabbirka la bixiyay ay si isku mid ah uga qaybqaataan wadarta guud ee bayoomass-ka gacanta. Xidhiidhka ka dhexeeya cabbirka unugga iyo tirinta ayaa run ka haya noocyada kala duwan ee unugyada iyo fasallada cabbirka, taas oo muujinaysa qaab joogto ah oo homeostasis ah.

Cilmi-baadhayaashu waxay ku qiyaaseen in ninku jidhkooda ku leeyahay ku dhawaad ​​36 trillion unug, halka dheddiguna ay leeyihiin ku dhawaad ​​28 trillion unug, ilmaha toban jir ahna waxa uu leeyahay ilaa 17 trillion unug. Qaybinta baayomass-ka unuggu waxa u badan muruqa iyo unugyada baruurta, halka unugyada dhiigga cas, platelets, iyo unugyada dhiigga cad ay saamayn weyn ku leeyihiin tirada unugyada.

Waxa xiisaha lihi leh, nooc kasta oo unug ahi waxa uu ilaalinayaa cabbirka cabbirka sifada oo sii ahaanaysa labbis inta uu qofku korayo. Habkani waa mid joogto ah dhammaan noocyada naasleyda, isagoo soo jeedinaya mabda'a aasaasiga ah ee bayoolajiga unugyada.

Guud ahaan, cilmi-baadhistani waxay iftiiminaysaa xidhiidhka adag ee ka dhexeeya cabbirka unugyada iyo tirinta jidhka bini'aadamka. Natiijooyinka waxay bixiyaan fikrado qiimo leh oo ku saabsan horumarinta iyo shaqeynta unugyada, furitaanka wadooyin cusub oo sahaminta dheeraad ah oo ku saabsan berrinka bayoolajiga.

