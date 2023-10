Bleaching Deep Coral ee Badweynta Hindiya: Digniin Adag oo Saamaynta Isbeddelka Cimilada

Saynis yahanadu waxay sameeyeen baadhitaan naxdin leh oo ku saabsan bleaching qoto dheer oo ku yaal Badweynta Hindiya, iyaga oo caqabad ku ah aaminsanaantii hore ee ku saabsan adkeysiga shacaab iyo muujinta saamaynta ballaaran ee isbedelka cimilada ee nidaamka deegaanka badda. Natiijooyinkan cusubi waxay daaha ka qaadayaan caddaymaha ugu qoto dheer ee biliijka reef reef, iyadoo dhaawac uu ka dhacay in ka badan 90 mitir (300 cagood) oo ka hooseeya oogada badda.

Burburka shacbigu, ayaa loo aaneynayaa 30% kor u kaca heerkulka badda ee uu sababay Badweynta Hindiya dipole, wuxuu saameeyay ilaa 80% huurada qaybo ka mid ah badda. Markii hore, moolkan waxaa loo malaynayay inay u adkaysanayaan kulaylka badda. Si kastaba ha ahaatee, daah-furkani waxa uu digniin adag u noqonayaa dhibaatada ka dhalata kor u kaca heerkulka badaha iyo waxyeelada dahsoon ee loo gaysto caalamka dabiiciga ah ee ka dhashay isbeddelka cimilada.

Cilmi-baadhayaal ka socda Jaamacadda Plymouth, oo daraasaddooda ku daabacay Nature Communications, waxay isticmaaleen kamaradaha biyaha hoostooda si ay ugu gudbiyaan sawirro toos ah markabka cilmi-baarista. Sawirradani waxay bixiyeen aragtidii ugu horreysay ee shacaab la xaydha. Waxa xiisaha lihi leh, intay dibadaha moolka dheer ay la kulmaayeen biliij, biyo-gacmeedyada-gacmeedku ma muujin calaamado waxyeello ah.

Kooxda cilmi-baarista ee ka socota Jaamacadda Plymouth waxay si weyn u baranayeen Bartamaha Badweynta Hindiya in ka badan toban sano, iyaga oo isticmaalaya habab kala duwan si ay ula socdaan una fahmaan nolosha gaarka ah ee badda iyo nolosha gobolka. Caddaynta ugu horraysa ee waxyeellada shacaabku waxa la arkay intii lagu jiray socdaal cilmi-baadhiseed bishii Noofambar 2019, halkaas oo baabuurta biyaha hoostooda fog laga isticmaalo oo kamarado ku rakiban yihiin la isticmaalay.

Falanqaynta dheeraadka ah ee xogta la ururiyay intii lagu jiray socdaalka cilmi-baarista iyo kormeerka dayax-gacmeedka ee xaaladaha badda iyo heerkulka ayaa shaaca ka qaaday in iyada oo heerkulka dusha sare uu isbeddelay, heerkulka dusha sare uu si aad ah u kordhay. Qoto-dheerayntan heerkulbeegga, oo ay sababtay heer-goboleedka la kordhiyey ee El Nino, ayaa ugu dambayntii ahaa sababta salka u ah biliijka shacaab.

Saamaynta cilmi-baadhistani waa wax la taaban karo. Waxay muujinaysaa u nuglaanshaha deegaanka deegaanka coral mesophotic ee diiqada kulaylka waxayna bixisaa caddayn cusub oo ah saamaynta isbeddelka cimiladu ku yeelanayo baddeena. Warankiinta sii kordheysa ee shacaabyada mesophotic waxay u horseedi doontaa dhimashada shacaab, luminta kala duwanaanshaha noolaha, iyo hoos u dhaca adeegyada nidaamka deegaanka ee muhiimka ah ee ay reefs-yadani bixiyaan.

Inkasta oo qaybo ka mid ah reef-ka ay saameeyeen ay muujiyeen calaamado soo kabasho, kormeerka joogtada ah ee sagxadda badda ee badda moolka dheer ayaa muhiim ah. Waxaa muhiim ah in la aqoonsado in shacaab-biyoodka-gacmeedku ay sidoo kale la kulmaan waxyeello soo noqnoqota oo aad u daran, iyo malo-awaalka ah in muraayadaha mesophotic ay magdhowayaan tan hadda waa su'aal. Iyada oo shacaayadaha biyaha qoto dheer ay hadhsan yihiin in badan oo aan la baranin, waxaa macquul ah in dhacdooyinka biliijka la mid ah ay si aan la dareemin uga socdaan meeraha oo dhan.

Oceanography ee gobollada waxaa saameeya wareegyada si dabiici ah u dhaca kuwaas oo ay kordhinayaan isbeddelka cimilada. Saamaynta is biirsaday ee El Nino iyo Badweynta Hindiya Dipole ayaa saamayn xun ku leh Bartamaha Badweynta Hindiya. Wax ka qabashada caqabadahan iyo kordhinta fahamkayaga nidaamyada deegaanka ee biyaha qotodheer ayaa lagama maarmaan u ah yaraynta saamaynta xun ee isbeddelka cimilada ee adduunkeena.

Ilo:

– Jaamacadda Plymouth

- Isgaarsiinta Dabeecadda