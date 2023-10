Cilmi-baaris cusub ayaa muujisay 40% Shakhsiyaadka doorteen inay Jaahil ka ahaadaan cawaaqibka go'aanadooda

Daraasad cusub oo ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka tirsan Jaamacadda Amsterdam ayaa lagu ogaaday in 40% shakhsiyaadka ay door bidaan in ay jaahil ka noqdaan sida go'aanadooda ay u saameeyaan dadka kale, inta badan waxay u adeegsadaan ka warqab la'aantan inay u dhaqmaan si aad u danayste ah. Dabeecaddan, oo loo yaqaan "jaahilnimo badheedh ah," waxay la mid tahay macaamiisha kuwaas oo ka indho tiraya asalka dhibaatada leh ee alaabta ay iibsadaan.

Cilmi-baadhayaashu waxay sameeyeen falanqayn-maskaxeed 22 cilmi-baaris oo ku lug leh 6,531 ka qaybgalayaasha. Daraasadahaas, ka qaybgalayaasha qaarkood ayaa lagu wargeliyay cawaaqibka falkooda, halka qaar kalena ay doorteen inay wax bartaan ama jaahil ka ahaato. Cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in markii la siiyay ikhtiyaarka, 40% shakhsiyaadka waxay doorteen inaysan baran cawaaqibka falalkooda.

Intaa waxaa dheer, daraasaddu waxay daaha ka qaaday in jaahilnimada ula kac ah ay la xiriirto hoos u dhaca dabeecadda akhlaaqda. Ka qaybqaatayaasha la ogeysiiyay cawaaqib xumada falalkooda waxay ahaayeen boqolkiiba 15.6 dhibco aad ugu dhow inay si deeqsinimo ah u dhaqmaan marka la barbardhigo kuwa doortay inay jaahilnimada sii ahaadaan.

Cilmi-baadhayaashu waxay qiyaaseen in hal sabab oo jaahilnimo ula kac ah ay tahay rabitaanka in la ilaaliyo is-aragti togan oo ah qof daacad ah. Daraasadu waxay ogaatay in ka qaybgalayaasha doortay inay bartaan cawaaqibka ficilladooda ay boqolkiiba 7 ay u badan tahay inay u dhaqmaan si deeqsinimo ah, taas oo soo jeedinaysa in shakhsiyaadka runta ah ee dhabta ah ay aad ugu nugul yihiin inay naftooda ku baraan cawaaqibka go'aanadooda.

Cilmi-baadhistani waxay iftiiminaysaa baahsanaanta iyo saamaynta waxyeellada leh ee jaahilnimada ula kac ah. Waxay soo jeedinaysaa in falal badan oo daacadnimo la dareemaayo ay si aad ah u dhaqaajin karaan cadaadiska bulshada iyo is-sawirka halkii ay ka ahaan lahaayeen welwel dhab ah oo laga qabo wanaagga dadka kale. Fahamka ujeedooyinka ka dambeeya jaahilnimada ula kac ah waxay gacan ka geysan kartaa horumarinta xeeladaha lagula dagaallamayo dhaqankan oo kor loogu qaado go'aan-qaadasho xog leh.

