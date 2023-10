By

Barnaamijka Dhirta Saddex-Waqooyi ee Shiinaha (TNAP), oo sidoo kale loo yaqaan "Darbiga Cagaaran ee Weyn," ayaa ku guuleystay la dagaallanka saxaraha iyo hagaajinta deegaanka. Daraasad dhowaan lagu daabacay Hannaanka Ecological ee ay sameeyeen saynisyahano Shiinees ah oo ka socda Machadka Cilmi-nafsiga ee Akadeemiyada Sayniska ee Shiinaha ayaa shaaca ka qaaday in TNAP ay sidoo kale abuurtay weel la taaban karo oo kaarboon ah.

TNAP, oo la bilaabay 1978, waa mashruuca dib u soo celinta deegaanka ee ugu weyn adduunka oo dhan wuxuuna ka kooban yahay gobollada oomanaha ah iyo kuwa siman ee waqooyi-bari, waqooyi-dhexe, iyo waqooyi-galbeed ee Shiinaha. Isticmaalka sawirada fogaanta, iyo sidoo kale indho-indheynta goobta iyo xogta kaydka kaymaha qaranka, cilmi-baarayaashu waxay ku qiyaaseen kororka kaydka kaarboon ee bayoolajiga, ciidda, iyo "kaarboonka saamaynta deegaanka," taas oo loola jeedo kala-soocidda kaarboonka ee ka dhalatay hoos u dhaca ciidda sababtoo ah dhirta. .

Daraasaddu waxay ogaatay in wadarta dhulka kaymaha ah ee aagagga mashruuca TNAP ay ka korodhay qiyaastii 221,000 kiiloomitir laba jibaaran 1978 ilaa 379,000 kiiloomitir laba jibaaran 2017. Afartankii sano ee la soo dhaafay, TNAP waxay ka qayb qaadatay hoos u dhigista kaarboon ee 47.06 milyan oo tan oo kaarboon ah halkiiba sanad. Intaa waxaa dheer, kaarboonka dhulka sare iyo biyomass-ka hoose wuxuu ka kordhay 0.843 bilyan tan 1978 ilaa 2.08 bilyan oo tan 2017.

Cilmi-baadhayaashu waxay muujinayaan muhiimadda ay leedahay "saamaynta deegaanka ee kaarboonka," taas oo ka dhigan qiyaastii 16% korodhka wadarta kaarboonka. Tani waxay soo jeedinaysaa in saamaynta deegaanku ay door muhiim ah ka ciyaarto go'aaminta qaybinta kaydka kaarboonka ee kaymaha la ilaaliyo. Daraasadu waxay xooga saaraysaa in marka la qiyaaso weelasha kaarboonka iyo samaynta moodooyinka laxidhiidha kaarboonka, kala soocida kaarboonka faa'iidooyinka ay ka helaan saamaynta deegaanka ee dhirta waa in aan la illoobin.

Cilmi-baadhistan ayaa bixisa halbeeg lagu qiimeeyo qiimaha mashaariicda dib-u-soo-celinta deegaanka ee qaranka marka la eego awoodda saxanka kaarboonka iyo qiimaynta shaqada nidaamka deegaanka. Waxay muujinaysaa saamaynta weyn ee "Darbiga Cagaaran ee Weyn" ee Shiinaha ma aha oo kaliya hagaajinta deegaanka laakiin sidoo kale yaraynta qiiqa kaarboon laba ogsaydh.

Xigasho: Akadeemiyada Sayniska Shiinaha, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8