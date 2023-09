Shiinaha Oo Bilaabay Tartan Loogu Magacdaray Dayaxa Dayaxa

By

Shiinaha ayaa ugu baaqay shacabka inay soo jeediyaan magacyo laba dayax-gacmeed oo door muhiim ah ka qaadan doona qorshaha qaranku ugu dirayo cirbixiyeennada dayaxa ka hor 2030. Hay’adda Shiinaha ee Manned Space Agency (CMSA) ayaa billowday tartan, iyadoo dadka ku casumaysa inay soo gudbiyaan magacyo diyaarad duuliye ah iyo jiil cusub oo shaqaale ah.

CMSA waxay qeexday in magacyada la doortay ay ka tarjumayaan qiyamka asaasiga ah iyo walxaha la xidhiidha duulimaadka hawada sare, iyo sidoo kale inay muujiyaan khibradda Shiinaha ee wax soo saarka caqliga leh. Tartanka ayaa socon doona ilaa Sebtember 30-keeda, waxaana hay’addu ay soo xuli doontaa 10 magac kadib markii la doortay. Codeynta khadka tooska ah ayaa loo furi doonaa magacyada la soo xulay, iyadoo xulashada ugu dambeysa ay sameyn doonaan kooxda dib u eegista oo ka kooban khabiiro ku xeel dheer hawada iyo suugaanta.

Shiinaha ayaa horey u sameeyay tijaabada jiilka cusub ee dayax gacmeedka, kaas oo la filayo in uu maro tijaabo buuxa sanadka 2027 isagoo isticmaalaya gantaalka Long March 10. Macluumaad yar ayaa laga heli karaa dhulka dayaxa, laakiin warbixinadu waxay tilmaamayaan in miisaankiisu uu noqon doono ku dhawaad ​​57,320 rodol oo ka kooban yahay qaybta soo degista iyo qaybta kicinta. Dhulkan ayaa waxa loogu talagalay in uu laba cirbixiyeen ah u qaado dayaxa dushiisa oo uu dib ugu soo celiyo wareegga dayaxa.

Hawlgalku wuxuu u baahan doonaa laba soo ridin oo ah gantaalka Long March 10. Animations faahfaahsan oo ay sii daysay CMSA waxay sawiraysaa dhulka dhulka, dayax-gacmeedka, iyo horumarka loogu talagalay ee howlgalka.

Hindisahani wuxuu u oggolaanayaa dadweynaha inay ka qaybqaataan himilada hamiga ah ee qaranka ee sahaminta dayaxa. Waxay ujeedadeedu tahay inay ka qaybgeliso oo ay dhiirigeliso dadka Shiinaha, kobcinta dareenka sharafka qaranka iyo lahaanshaha barnaamijka bannaanka. Tartanku waxa uu ka tarjumayaa sida ay Shiinaha uga go’an tahay in ay hore u mariso joogitaankeeda sahaminta hawada sare waxana ay rajaynaysaa in ay ku qabsato nuxurka guulaha ay gaadhay magacyo la doortay.

