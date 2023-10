Asteroid 2023 UV6: Hanjabaad ma aha laakiin waa fursad la heli karo

By

Asteroid magaciisu yahay Asteroid 2023 UV6, oo ay daahfurtay Xafiiska Isuduwidda Difaaca ee NASA, ayaa lagu wadaa in uu meel dhow dhulka soo maro maanta oo ay taariikhdu tahay 27-ka Oktoobar oo ah 3.9 milyan kiiloomitir iyadoo ku socota xawaare dhan 26,329 kiiloomitir saacaddii. In kasta oo ay markii hore xiiso lahayd, haddana wax khatar ah kuma laha Dhulka iyadoo ay ugu wacan tahay cabbirkiisa oo aad u yar oo aan lagu kala saarin Asteroid-ka Khatarta suurtagalka ah.

Iyada oo cabbirada la barbar dhigo kan guriga, oo lagu qiyaaso ku dhawaad ​​59 cagood oo ballac ah, Asteroid 2023 UV6 waxay haysataa muuqaal aan fiicneyn oo u eg Chelyabinsk asteroid oo waxyeello weyn u geystay Ruushka 2013. Waxaa xiiso leh in la ogaado in tani aysan ahayn markii ugu horeysay asteroid wuxuu ku soo dhawaaday dhulka. Markii ugu horreysay ee la diiwaan geliyo hab dhow ayaa dhacay Maarso 14, 2010, markii ay dhaaftay meeraha masaafo dhan 24 milyan oo kiilomitir. Waxa xiiso leh in shaygan samada ahi uu yeelan doono kulan kale oo dhow sanadka soo socda ee April 18, isaga oo ku soo dhowaan doona masaafo dhan 40 milyan oo kilomitir.

Ugaadhsiga Asteroid wuxuu noqday hawl aad u sii casrisan, iyadoo saynisyahannadu ay sahamiyaan farsamooyin cusub si ay u ogaadaan oo ay ula socdaan kuwan wareegaya adduunka. Mid ka mid ah hababka cusub ee noocaas ah waxaa ka mid ah isticmaalka algorithms. Daraasad ay daabacday Jaamacadda Washington, cilmi-baarayaashu waxay soo saareen algorithm loo yaqaan HelioLinc3D, kaas oo si guul leh u ogaaday asteroid-ka khatarta ah ee suurtogalka ah inta lagu jiro fiirsashada tijaabada ee Hawaii. Asteroid-ka, oo lagu magacaabo 2022 SF289 oo cabbirkeeduna yahay ku dhawaad ​​600 cagood oo ballac ah, ayaa la go'aamiyay in aanay ahayn khatar degdeg ah.

Guusha ka dib, algorithm-ka HelioLinc3D waxaa laga hirgelin doonaa Vera C. Rubin Observatory ee Chile, halkaas oo ay uga faa'iidaysan doonto xogta xarunta si ay u raadiso oo ay ula socoto asteroids. Waxaa la filayaa inay si buuxda u shaqeyso sanadka 2025, kormeerkan, oo horay loogu yiqiin Telescope Large Synoptic Survey, wuxuu ujeedkiisu yahay inuu iftiimiyo siraha mugdiga ah iyo sida uu u shaqeeyo Galaxy-ga Milky Way. Isticmaalka algorithms-yada sida HelioLinc3D ayaa la filayaa in ay wanaajiso ogaanshaha asteroids-ka khatarta ah, caawinta dadaalka bani'aadamka ee lagu ilaalinayo meeraheena.

1. Asteroid 2023 UV6 khatar ma u yahay Dhulka?

Asteroid 2023 UV6 wax khatar ah kuma soo kordhin karto meereheena sababtoo ah cabbirkiisa oo aad u yar oo aan loo kala saarin inuu yahay Asteroid Khatar ah oo suurtagal ah.

2. Intee ayuu weyn yahay Asteroid 2023 UV6?

Asteroid 2023 UV6 waxa uu leeyahay ballac qiyaastii 59 cagood ah, kaas oo la mid ah cabbirka asteroid-ka Chelyabinsk kaas oo waxyeello u geystay Ruushka 2013kii.

3. Immisa jeer ayuu Asteroid 2023 UV6 u soo dhawaadaa Dhulka?

Asteroid 2023 UV6 wuxuu lahaa qaabkii ugu horreeyay ee u dhow 14-kii Maarso, 2010, isagoo ka gudbay meeraha masaafo dhan 24 milyan oo kiilomitir. Ka bacdi maanta, habka soo socda ee soo socda ayaa dhici doona Abriil 18 ee sanadka soo socda, masaafo dhan 40 milyan oo kiilomitir.

4. Waa maxay Vera C. Rubin Observatory?

Vera C. Rubin Observatory, oo hore loogu yiqiin Telescope Large Synoptic Survey, waa telescope sahamin oo ku yaal Chile. Waxa ay ujeedadeedu tahay in ay daraasad ku sameyso maaddada mugdiga ah oo ay daaha ka qaaddo siraha Galaxy Way. Kormeeruhu wuxuu isticmaali doonaa algorithms sida HelioLinc3D si kor loogu qaado helitaanka asteroids-ka khatarta ah sidoo kale.