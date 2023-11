Hawlgalka Dayax-gacmeedka Cusub: ISRO iyo Kooxda JAXA si ay u sahmiyaan Cirifka Koonfureed ee Dayaxa

Iyadoo sahaminta hawadu ay sii socoto inay soo jiidato male-awaalkeena, Ururka Cilmi-baarista Hawada Hindiya (ISRO) iyo Wakaaladda Sahanka Hawada Japan (JAXA) waxay ku dhawaaqeen iskaashigooda howlgalka dayaxa ee soo socda ee loo yaqaan Chandrayaan-4, oo sidoo kale loo yaqaan howlgalka LUPEX. Dadaalkan wadajirka ah ayaa ujeedadiisu tahay in lagu sahmiyo cirifka koonfureed ee dayaxa, gaar ahaan diiradda lagu saarayo baaritaanka joogitaanka kheyraadka biyaha.

Daraasado iyo aragtiyo dhowr ah ayaa hore u soo jeediyay in gobolka dabaylaha ee dayaxa laga yaabo inay ku jiraan biyo. Si loo xaqiijiyo mala-awaalkan, ISRO iyo JAXA waxay iska kaashan doonaan indha-indheynta goobta si ay u ururiyaan xogta dhabta ah ee ku saabsan tirada iyo tayada kheyraadka biyaha. Hadafka koowaad ee howlgalka ayaa ah in la helo xogta dhabta ah ee ku saabsan meelaha la filayo in biyaha la filayo in ay jiraan, iyadoo lagu saleynayo xogtii indha-indheyntii hore.

Ururka JAXA ayaa sheegay in ay doonayaan in ay qiimeeyaan tayada biyaha marka loo eego sida ay u qeybsanayaan, xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo qaabkooda. Markay ururiyaan xogtan muhiimka ah, saynisyahannadu waxay rajaynayaan inay helaan faham qoto dheer oo ku saabsan wareegga biyaha dayaxa iyo saamaynta ay ku yeelan karto himilooyinka mustaqbalka ee aadanaha ee Dayaxa.

Hawlgalka Chandrayaan-4 wuxuu ka dhigan yahay guul muhiim ah oo ka dhaxaysa iskaashiga u dhexeeya wakaaladaha hawada sare ee Hindiya iyo Japan. ISRO iyo JAXA iyaga oo isugeynaya khibradooda iyo agabkooda, ISRO iyo JAXA waxa ay u gogol xaarayaan daahfurka iyo horu marinta sahaminta dayaxa.

FAQ:

S: Waa maxay ujeedada howlgalka Chandrayaan-4?

J: Hawlgalka Chandrayaan-4, oo sidoo kale loo yaqaan LUPEX, wuxuu ujeedkiisu yahay inuu sahamiyo cirifka koonfureed ee dayaxa oo uu baaro joogitaanka ilaha biyaha.

S: Maxaa keenay in ISRO iyo JAXA isku biiraan?

J: ISRO iyo JAXA waxay iska kaashadeen inay iska kaashadaan sahaminta dayaxa iyo ururinta xogta dhabta ah ee ku saabsan tirada iyo tayada biyaha ee Dayaxa.

S: Maxaa lagu qiimayn doonaa tayada biyaha?

J: Tayada biyaha waxa lagu qiimaynayaa sida ay u qaybsan yihiin, xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo qaab ahaan.

S: Waa maxay sababta hawlgalkani muhiim u yahay?

J: Hawlgalka Chandrayaan-4 waxa uu ka dhigan yahay guul muhiim ah oo ku saabsan iskaashiga ka dhexeeya ISRO iyo JAXA, waxayna awood u leedahay inay horseeddo daahfurka aasaasiga ah ee sahaminta dayaxa.