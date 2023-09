Hay'adda Cilmi-baarista Hawada Sare ee Hindiya waxay sugaysaa qorrax-soobax si ay ula xiriirto Chandrayaan-3

By

Ururka Cilmi-baarista hawada sare ee Hindiya (Isro) ayaa si aad ah u sugaya qorrax ka soo baxa cirifka koonfureed ee dayaxa, maadaama ay u oggolaan doonto inay xiriir la sameeyaan Vikram Lander iyo Pragyan rover ee howlgalkooda Chandrayaan-3. Labada qof ee dayaxa ayaa ku jiray qaab hurdo 15-kii maalmood ee la soo dhaafay sababtoo ah habeenka dayaxa, laakiin imaatinka qorraxda ee barta Shiv Shakti, xaaladooda shaqo ayaa la filayaa inay soo fiicnaato.

Saraakiisha Isro ayaa sheegay inay ku rajo weyn yihiin inay dib u soo celiyaan isgaarsiintii Lander-ka iyo Rover-ka maadaama ay qorrax ka soo baxday goobta ay ku soo degeen. Tani waa waqti muhiim u ah howlgalka, maadaama kulaylka ay bixiso qorraxdu ay lagama maarmaan u tahay labadaba dhulka iyo roverkuba inay shaqeeyaan.

Hawlgalka Chandrayaan-3 ayaa bilaabay July 14, 2023, wuxuuna horey u gaaray guulo muhiim ah. Waxay ka dhigtay Hindiya waddankii afraad ee si guul leh ugu degay dayaxa iyo kii ugu horreeyay ee sidaas sameeya meel u dhow cirifka koonfureed ee dayaxa. Ujeedada ugu muhiimsan ee howlgalka ayaa ah in la sahmiyo gobolkan xiisaha leh ee cilmiga leh, kaasoo la rumeysan yahay inuu ka kooban yahay xaddi badan oo biyo baraf ah.

Vikram Lander iyo Pragyan rover ayaa tan iyo markii ay soo degeen 23-kii Agoosto wadeen tijaabooyin kala duwan. Waxay cabbireen cufnaanta elektarooniga ah ee ionosphere ee dayaxa waxayna qaadeen heerkulka dusha sare ee dayaxa. Roverku wuxuu xitaa qabsaday sawirkii ugu horreeyay ee dhul-beeraha oo ku yaal dusha dayaxa.

Si kastaba ha ahaatee, habeenkii dayax-gacmeedka ayaa hakad galay shaqada maadaama baytariyada baabuurta oo ah kuwa ku shaqeeya cadceedda aysan ahayn kuwo awood badan oo ay ku sii wadi karaan in nidaamkooda uu sii socdo iyada oo aan la helin iftiinka qorraxda. Isro waxa uu ku rajo weyn yahay in marka ay qorraxdu soo baxdo, in hawlgalku dib u bilaabi karo sahaminta asaasiga ah haddii qalabka elektaroonigga ahi uu ka badbaado habeenkii qabowga.

Haddii Isro uu ku guulaysto dib u soo celinta xidhiidhka Vikram iyo Pragyan, waxa ay noqon doontaa guul la taaban karo, oo soo bandhigaysa adkeysigooda iyo awooddooda tignoolajiyadeed ee sahaminta hawada sare. Qorrax-soo-baxa barta Shiv Shakti waxay awood u leedahay inay calaamadiso bilowga cutubka cusub ee sahaminta dayaxa.

