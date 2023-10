Sahaminta Gobollada Dayaxa ee Dayaxa: Hawlgalka Chandrayaan-4

Iyadoo Hindiya ay sii waddo dadaalkeeda cajiibka ah ee hawlgallada bannaan ee lagu guulaystay, Ururka Cilmi-baadhista Hawada Hindiya (Isro) iyo Wakaaladda Sahaminta Hawada Sare ee Jabbaan (JAXA) waxay dareenkooda u weeciyeen dadaalka sahaminta dayaxa ee soo socda. Iyada oo laga duulayo guulaha Chandrayaan-3, Hawlgalka Sahminta Polar Polar ee soo socda (Lupex), oo sidoo kale loo yaqaan Chandrayaan-4, ayaa diyaar u ah in lagu bilaabo yoolal cusub, waqti dheer, iyo qalab saynis oo la xoojiyay.

Ujeedada koowaad ee howlgalka Chandrayaan-4 waa in la sahamiyo dayaxa koonfurta cirifka iyo in la baaro joogitaanka iyo tayada biyaha ee gobolkaas. Si ka duwan tii ka horreeyay, Chandrayaan-3, oo aan lahayn orbiter oo siday culayska SHAPE ee barashada saxeexyada spectro-polarimetric Earth, Chandrayaan-4 waxa uu yeelan doonaa rover culus kaas oo mari doona dusha dayaxa. Hadafkani wuxuu ujeedadiisu tahay in la go'aamiyo tirada biyaha ee laga heli karo gudaha dayaxa, taas oo suurtogal ah in ay suurtageliso dhaqdhaqaaqyada aadanaha ee mustaqbalka.

Waxaa xusid mudan, mashruuca Lupex wuxuu u taagan yahay iskaashi caalami ah. Halka Isro uu si madax banaan u hogaaminayay howlgalka Chandrayaan-3, markan waxa ay ballaarisay wadashaqeynteeda. JAXA-da Japan ayaa gacan ka geysata rover-ka dayaxa iyo soo-saareyaasha, halka Isro uu mas'uul ka yahay dhul-beeraha. Intaa waxaa dheer, rover-ka waxaa lagu qalabayn doonaa qalabka wax lagu eego ee Nasa iyo Wakaaladda Hawada Yurub (ESA). Wadashaqeyntan waxay dooneysaa in ay aruuriso xogta muhiimka ah ee ku saabsan helitaanka biyaha, ogsijiinta, iyo agabyada kale ee muhiimka ah, ee lagama maarmaanka u ah xisaabinta saadka ee howlgallada dayaxa ee mustaqbalka.

Hawlgalka Chandrayaan-4 wuxuu la jaan qaadayaa xiisaha sii kordhaya ee caalamiga ah ee sahaminta dayaxa iyo jiritaanka suurtagalka ah ee biyaha ee gobollada cirifka dayaxa. Biyaha, haddii laga helo meelahan, waxay u adeegi karaan ilo tamar oo qiimo leh dadaalka mustaqbalka ee aadanaha ee Dayaxa. Mashruucan ayaa la qorsheeyay in la bilaabo sanadka 2025-ka, iyadoo kooxdan ay damacsan yihiin inay ku degaan gobolka dayaxa ee koonfurta polar, kaasoo la rumeysan yahay inuu leeyahay awood sare oo biyo ah. Si kastaba ha ahaatee, aqoonsiga goob ku habboon oo leh iftiin iyo xaalado isgaarsiineed ayaa keenaya caqabad weyn.

Iyada oo iskaashi caalami ah oo kala duwan iyo diiradda xooggan lagu saarayo daah-furka siraha gobollada cirifka dayaxa, howlgalka Chandrayaan-4 wuxuu hayaa ballan-qaad weyn oo lagu horumarinayo fahamka Dayaxa iyo u gogol xaadhista sahaminta dayaxa mustaqbalka.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

Waa maxay hadafka Chandrayaan-4?

Hawlgalka Chandrayaan-4, oo sidoo kale loo yaqaan Lupex, waa mashruuc sahaminta dayaxa soo socda oo ay hogaaminayso Ururka Cilmi-baarista Hawada Hindiya (Isro) oo kaashanaysa Wakaaladda Sahanka Hawada Japan (JAXA). Ujeeddadeeda ugu weyn waa in la baaro joogitaanka iyo tirada biyaha ee gobolka dayaxa ee South Pole.

Sidee ayuu Chandrayaan-4 uga duwan yahay Chandrayaan-3?

Chandrayaan-4 waxay matalaysaa horumar la taaban karo oo ka yimid Chandrayaan-3. Si ka duwan kii ka horreeyay, Chandrayaan-4 waxa ku jiri doona orbiter iyo rover culus si loo maro dusha dayaxa. Ujeeddada howlgalka ayaa ugu horrayn ku saabsan go'aaminta inta ay le'eg tahay biyaha mustaqbalka ee gumeystayaashu u baahan karaan inay ka keenaan Dhulka iyo inta laga heli karo gudaha dayaxa.

Waa maxay muhiimadda ay biyuhu u leeyihiin Dayaxa?

Joogitaanka biyaha ee dayaxa ayaa muhiimad weyn u leh hawlaha mustaqbalka ee aadanaha ee meel bannaan. Haddii biyaha lagu aqoonsan karo gobollada dayaxa, waxay u adeegi kartaa kheyraad muhiim u ah sii wadida nolosha, bixinta biyaha la cabbo, iyo xitaa u dhaqmidda ilaha tamarta.

Hay'addee ayaa ku lug leh mashruuca Lupex?

Mashruuca Lupex waa dadaal iskaashi oo ka dhexeeya Isro, JAXA, Nasa, iyo Wakaaladda Hawada Yurub (ESA). Isro iyo JAXA ayaa mas'uul ka ah dhulka iyo dayaxa rover-ka, halka Nasa iyo ESA ay gacan ka geystaan ​​agabka indho-indheynta si kor loogu qaado awoodda sayniska ee howlgalka.

Goorma ayaa howlgalka Chandrayaan-4 lagu wadaa inuu bilaabo?

Hawlgalka Chandrayaan-4 ayaa hadda loo qorsheeyay in la bilaabo 2025. Kooxda ayaa qorsheyneysa inay ku degto gobolka koonfureed ee dayaxa, halkaas oo suurtagalnimada joogitaanka biyuhu ay tahay mid aad u sareysa. Si kastaba ha ahaatee, helitaanka goob ku habboon oo leh iftiin iyo xaalado isgaarsiineed ayaa keenaya caqabad weyn.