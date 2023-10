Caddaynta Cusub ayaa Caqabad ku ah Doorarka Jinsiga Ugaadhyahan-Ururiyaha Dhaqanka

Cilmi-baaris dhawaan ay samaysay borofisar cilmiga anthropology Sarah Lacy oo ka tirsan jaamacadda Delaware ayaa caqabad ku ah aaminsanaanta muddada dheer ee ah in raggu ay ahaayeen ugaarsato iyo dumarku ay ahaayeen ururin waqtiyadii hore. Lacy iyo saaxiibkeed Cara Ocobock oo ka tirsan Jaamacadda Notre Dame ayaa dib u eegay caddaynta qadiimiga ah iyo suugaanta xilligii Paleolithic waxayna heleen taageero yar oo loogu talagalay fikradda ah in doorarka si gaar ah loogu talagalay jinsi kasta. Waxa kale oo ay ogaadeen in dumarku jidh ahaan awood u leeyihiin ugaarsiga iyo in ay jiraan tusaalayaal sinnaanta lab iyo dheddig ee agabka qadiimiga ah, cuntada, farshaxanka, duugista, iyo jidhka.

Cilmi-baadhista Lacy iyo Ocobock waxay si toos ah uga hor imanaysaa aragtida "Man the Hunter," oo markii ugu horreysay ay shaaciyeen 1968-kii cilmi-nafsiyeedka Richard B. Lee iyo Irven DeVore. Aragtida ayaa soo jeedinaysa in ugaarsigu uu door muhiim ah ka ciyaaray koboca aadanaha iyo in dhammaan ugaarsadaha ay ahaayeen rag. Lacy waxa ay aqbalaadda ballaadhan ee aragtidan ku tilmaantay eexda jinsiga oo ay rajaynayso in natiijadeedu ay noqoto habka ugu habboon ee cilmi-baadhista mustaqbalka.

Kooxda cilmi-baadhistu waxay sidoo kale sahamiyeen kala duwanaanshaha jireed iyo jireed ee u dhexeeya ragga iyo dumarka si ay u go'aamiyaan haddii arrimahan ay haweenka ka horjoogsadeen ugaarsiga. Waxay ogaadeen in ragga ay faa'iido u leeyihiin hawlaha u baahan xawaaraha iyo awoodda, haweenku waxay faa'iido u leeyihiin hawlaha u baahan dulqaadka. Labada hawloodba waxay lama huraan u ahaayeen ugaarsiga wakhtiyadii hore. Kooxda ayaa sidoo kale iftiimisay doorka estrogen, oo aad uga dhex muuqda haweenka, si ay u soo bandhigto faa'iidadan.

Cilmi-baadhistan cusub waxay caqabad ku tahay caqiidada muddada dheer la aaminsanaa ee ku saabsan doorarka jinsiga ee bulshooyinkii hore waxayna xoogga saaraysaa baahida loo qabo sahaminta dheeraadka ah ee nolosha aadanaha hore, gaar ahaan haweenka. Lacy waxay aaminsan tahay in fikradda dabacsanaanta iyo shaqada la wadaago ee bulshooyinka yaryar ay tahay inay noqdaan male-awaal hore marka la baranayo bulshooyinka taariikhda hore.

