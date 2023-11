Muraayadaha cufisjiidadka badan ma hagaajin karaan farqiga isgaarsiinta?

By

Sahaminta mucjisooyinka koonka ayaa had iyo jeer aad u soo jiitay kuwa indhaha ku haya telescopes. Mid ka mid ah ifafaalaha ugu xiisaha badan ee meel bannaan waa lensing gravitational lensing, halkaas oo cufisjiidka kooxaha waaweyn ee galaxies ay laaci karaan iftiinka, u dhaqmaan sida telescopes dabiiciga ah u gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, physicist Viktor T Toth ayaa soo bandhigay su'aal xiiso leh: muraayadaha cuf-jiidka ee badan ayaa la safayn karaa si loo abuuro "buundo isgaarsiin" oo u dhaxaysa ilbaxnimooyinka?

Aragtida guud ee isu-ekaanta ee Albert Einstein ayaa sharraxaysa sida joogitaanka maaddadu u qalloocin karto meel bannaan. Bal qiyaas kubad bowling ah oo la dhex dhigay bartamaha xaashi caag ah, taasoo keenaysa in dusha sare ay quusto. Walxaha kubbadda dhaafsiiya waxay dhex maraan "meel qaloocan" waxayna la kulmi doonaan wadooyin isbedelay. Fikradan waxaa loo adeegsadaa hawlgallada hawada sare si loo hagaajiyo jihada dayax gacmeedyada.

Sidoo kale, iftiinka maraaya walxaha waaweyn sida clusters galaxy waxaa saameeya dhacdadan, taasoo keentay muraayadaha culeyska. Caddaynta ugu horreysa ee iftiinka uu leexiyo shay weyn ayaa la arkay 1919. Lens-jilicis ayaa markii dambe la helay 1979-kii, taas oo siisay cirbixiyeennada hab ay ku daraaseeyaan qaybinta walxaha ee kooxda lensing-ka oo ay si fudud u eegaan walxaha fog.

Toth waxa ay sahamisaa fikradda ah in lenses-cafis-isjiideedyo badan ay kor u qaadi karaan iftiinka, taas oo suurtogal ah in ay abuuraan buundada isgaadhsiinta ee u dhaxaysa ilbaxnimooyinka. Halka lens-kaliya uu horeba u bixiyay cod-weyneyn, Toth waxay soo jeedinaysaa in nidaamka lenses-ka badan uu bixin karo xitaa wax ka badan. Si kastaba ha ahaatee, daraasaddiisu waxay diiradda saartey nidaamka laba-lens oo isku dhejisan dhidibka dhexe, laakiin ma helin faa'iidooyin ama kor u qaadis calaamado dheeraad ah marka la barbar dhigo hal nidaam lens.

Farsamo kala duwan, oo ay ku jiraan sawir-qaadista sawir-qaadista iyo aragtida hirarka, ayaa lagu dabaqay nidaamka labada-lens, taasoo keentay natiijooyin isku mid ah. Garaafyada kombuyuutarrada iyo raadinta raajo ayaa loo adeegsaday si loo aqoonsado muuqaalada nidaamka, taasoo soo jeedinaysa joogitaanka laba giraanood oo Einstein ah. Si kastaba ha ahaatee, ogaanshaha siddooyinkan xaaladaha dhabta ah ee dunida waxay noqon doontaa mid aad u adag.

FAQ

Muraayadaha cufisjiidadka badan ma kordhin karaan iftiinka ujeedooyinka isgaarsiinta?

In kasta oo fikraddu ay tahay mid soo jiidasho leh, daraasadda uu sameeyay Viktor T Toth waxay muujineysaa in nidaamka lens-ka badan uusan bixineynin faa'iidooyin la taaban karo ama kor u qaadis calaamado dheeri ah marka la barbar dhigo hal nidaam oo lens ah. Sidaa darteed, adeegsiga muraayadaha cufisjiidadka si looga sameeyo isgaadhsiinta cosmic cosmic masaafada fog ayaa weli ah fikrad khiyaali saynis ah hadda.

Sidee bay muraayadaha cufisjiidku u shaqeeyaan?

Muraayadaha cufisjiidadka waxay yimaaddaan marka cufisjiidka shay weyn, sida cluster galaxy, uu leexiyo iftiinka agtiisa maraaya. Saamayntan foorarsiga ahi waxay u shaqaysaa sidii muraayad dabiici ah, taasoo u oggolaanaysa cirbixiyayaashu inay daraasad ku sameeyaan walxaha fog iyo qaybinta walxaha ku jira kooxda lensing-ka.

Ilaha: Qoraa Viktor T Toth: [Link](https://viktortoth.net/)