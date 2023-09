Dayax gacmeedka Aditya L1 ee Hindiya oo loo qalabeeyay inuu xakameeyo ololka cadceedda iyo CMEs

By

Maamulka Hawada Sare iyo Hawada Qaranka (NASA) ayaa dhawaan la wadaagay muuqaalka dayax gacmeedkeeda, Parker Solar Probe, oo dhex maraya daruur xoog leh oo ka saarista koronaha (CME). CME-gani waa ka saarid xoog leh oo laga saaray korona qorraxda oo ay suurtagal tahay in uu waxyeeleeyo dayax gacmeedyada iyo dayax gacmeedyada. Iyadoo dayax gacmeedka Hindiya Aditya L1 la filayo inuu gaaro meeshii uu ku socday afar bilood gudahood, waxaa soo baxaya walaac ku saabsan saameynta CME ku yeelan karto howlgalka.

Iyadoo ay jirto cabsidaas, dayax-gacmeedka Aditya L1 wuxuu leeyahay laba faa'iidooyin oo laga yaabo inuu ka caawiyo u adkeysiga dhacdooyinkan oo kale. Marka hore, waxay ku taal masaafo aad u badan oo qorraxda u jirta, si ka duwan NASA's Parker Solar Probe oo ku soo dhawaada qorraxda masaafo dhan 6.9 milyan kiiloomitir. Aditya L1, dhanka kale, waxa uu dhulka u jiraa ilaa 1.5 milyan kiiloomitir. Kala duwanaanshahan booseedku wuxuu bixin karaa ilaalin heer sare ah.

Intaa waxaa dheer, dayax gacmeedka Aditya L1 waxa uu ku qalabaysan yahay alloys gaar ah iyo walxo loogu talagalay in laga ilaaliyo khataraha la xidhiidha meel bannaan sida shucaaca xad dhaafka ah iyo daruuraha CME. Habkani waxa uu hubinayaa in dayax gacmeedku si fiican ugu diyaar garoobay in uu xakameeyo khatar kasta oo iman karta ee la xidhiidha u dhawaanshihiisa Qorraxda.

Aditya L-1 waa hawlgalkii qoraxda ee hindiya ee daah furka waxana uu dhawaan dhameeyay dhaqdhaqaaqeedii afraad ee ku xidha dhulka Sebtember 15. Wada shaqaynta ka dhaxaysa ururka cilmi baadhista hawada sare ee Indian Space (ISRO) iyo lix machad oo kale oo heer qaran ah ayaa ujeedadeedu tahay in lagu barto sawirada qorraxda, koromosphere, iyo corona iyadoo la isticmaalayo qalab elektromagnetic ah oo horumarsan iyo qalabka magnetic field detectors.

Naqshaddeeda adag iyo tillaabooyinka ilaalinta, dayax gacmeedka Aditya L1 ayaa si wanaagsan u taagan inuu si weyn gacan uga geysto fahamka Qorraxda iyo dhaqankeeda. Hadafkani wuxuu u taagan yahay tallaabo muhiim ah oo loogu talagalay barnaamijka sahaminta hawada sare ee Hindiya, oo soo bandhigaysa awoodda tignoolajiyada ee dalka iyo u heellanaanta cilmi-baarista sayniska.

Ilo:

- source article