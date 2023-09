Ireland waxa ay la kulmi kartaa muuqaal cajiib ah oo ku saabsan laydhka Waqooyi

By

Xiddigo-eegayaasha Irish waxa laga yaabaa inay helaan fursad ay ku marag kacaan bandhig cajiib ah oo nalalka Waqooyiga Sebtembar 23. Isku-dheellitirka Sebtembar wuxuu keeni karaa bandhig cajiib ah oo ku saabsan aurora borealis, gaar ahaan xeebaha miyiga ee waqooyiga Ireland. Waxa kale oo jirta fursad nalalka laga arki karo meelaha kale oo ay ku jiraan Mayo, Ashbourne, iyo Dublin, taas oo ku xidhan xaaladaha cimilada. Nalalka Woqooyi waxay soo bandhigaan midabyo dhalaalaya oo cagaar, casaan, iyo casaan ah, taasoo ka dhalatay qaybo la falgala jawiga dhulka.

David Moore, oo ah tifaftiraha joornaalka Astronomy Ireland, ayaa sharaxay in isla'egta ay kor u qaadayso suurtagalnimada in la arko nalalka Waqooyi taas oo ay ugu wacan tahay u janjeerta dhulku xagga qorraxda. Iyadoo qorrax degani ay meesha ka saari karto fursad kasta oo lagu arki karo ifafaale, xitaa qarax yar oo qorraxda ka dhaca inta lagu guda jiro saadaasha barafka ayaa kicin kara muujinta aurora. Moore wuxuu soo jeediyay in kuwa ku nool xeebaha woqooyi ee Ireland ay lahaan doonaan aragti wanaagsan, maadaama ay ka eegi karaan badweynta Atlantic iyada oo aan wax faragelin ah laga helin nalalka magaalada ee fog.

Si kastaba ha ahaatee, Moore wuxuu ka digay inaan rajo weyn laga qabin daawashada muuqaalka oo dhan, maadaama ay si weyn ugu xiran tahay xaaladaha cimilada. Cimilada aan la saadaalin karin ee Ireland waxay badanaa keentaa daboolka daruuraha, taas oo xannibi karta aragtida. Si kastaba ha ahaatee, waxaa dalka ka jira waqtiyo cirfiid ah, saadaasha cimilo ee ugu dambeysay ee Sebtembar 23 waxay muujineysaa suurtagalnimada in cirku nadiif yahay kadib muddo roob ah. Tani waxay siinaysaa xoogaa rajo ah xiddig-galayaasha Irland kuwaas oo si hamuun leh u sugaya bandhig qurux badan oo cirka habeenkii ah.

Ilaha: Astronomy Ireland Magazine, Met Eireann