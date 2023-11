Aragti Cusub oo ku saabsan Astronomy: Dib-u-helidda Sayniska Qadiimiga ah

By

Dr. Maggie Aderin-Pocock, xiddigiye la ixtiraamo oo soo jeediya BBC's “The Sky at Night,” waxa uu jecel yahay wax kasta oo bannaan. Si kastaba ha ahaatee, waxay ka gudubtaa aragtiyaha soo jireenka ah ee reer galbeedka ee cilmiga xiddigiska waxayna u eegtaa ilbaxnimooyinka qadiimiga ah ee dhiirigelinta iyo aqoonta. Buugeeda cusub, "The Art of Stargazing," waxay sahamisay saynisyahano la illoobay iyo wax ku biirintooda fahamka caalamka.

Mid ka mid ah saynisyahannada noocaas ah waa En Hedu'anna, saynisyahanadii ugu horreysay ee dumar ah oo loo yaqaan wadaaddada sare ee ilaahadda dayaxa ee Mesobotaamiya hore. Aderin-Pocock waxaa dhiiri galiyay sheekadeeda waxayna aaminsan tahay in tirooyinkan la ilaaway ay mudan yihiin aqoonsi. Waxay doonaysaa inay beddesho aragtidayada oo ay nagu dhiirri-geliso inaan cirka habeenkii ku aragno indho aan reer galbeed ahayn. Dhaqamo badan, oo ka baxsan Giriigii hore iyo Rome, waxay leeyihiin tafsiiro iyaga u gaar ah oo ku saabsan xiddigaha, iyaga oo ku xiraya sheekooyinkooda iyo caadooyinkooda.

Laakiin maxay muhiim u tahay in la dhex galo cilmiga qadiimiga ah? Aderin-Pocock wuxuu aaminsan yahay in kala duwanaanshuhu ay muhiim u yihiin dhinaca sayniska. Marka aynu ka baadhno taariikhda xiddigiska dhaqamo kala duwan, waxaynu helnaa aragtiyo iyo fikrado kala duwan. Marka saynisku hal koox u taliyaan, waxaynu xaddidnaa fahamkayaga adduunka. Aderin-Pocock wuxuu xooga saarayaa in gelitaanka taariikhdan kala duwani ay lama huraan u tahay qof walba.

Si kastaba ha ahaatee, horumarka laga gaadhay kala-duwanaanshaha dunida sayniska waa mid tartiib tartiib ah. Aderin-Pocock waxa uu qiray in ay weli jiraan shakhsiyaad u adkaysta isbeddelka, laakiin waxa uu rumaysan yahay in dinosaurs ay si tartiib tartiib ah u baaba'ayaan. Mawqifkeeda u gaarka ah ee saynisyahan dumar ah oo madow ah ayaa siisay madal ay ugu dooddo kala duwanaanshaha, waxayna u ogolaataa fursad ay ku noqoto cod xoog leh kooxaha aan la soo koobin.

Safarka Aderin-Pocock ee cilmiga xiddigiska wuxuu ku bilaabmay xiisaha xiddigaha ay kobciyeen bandhigyada TV-ga carruurnimada sida "Dhakhtar Who" iyo " Sky at Night." Waxay la kulantay kala duwanaansho la yaab leh markii ay ka soo qaybgashay fasalka fiidkii ee telescope-ga aad adigu iska leedahay, laakiin waayo-aragnimadaasi waxay sii kordhisay oo keliya go'aankeeda. Dhisidda telescope u gaar ah waxay kicisay xiisaheeda indho-indheynta iyo qalabaynta, ugu dambayntiina u horseeday inay ku guulaysato xirfad shaqo.

Shaqadeeda iyo buuggeeda, Dr. Maggie Aderin-Pocock waxay rabta inay ku dhiirigeliso dadka kale inay sahamiyaan mucjisooyinka caalamka oo ay tixgeliyaan aragtiyo cusub oo ku saabsan xiddigiska. Markaan dib u ogaanno cilmigii hore, waxaan balaadhin karnaa fahamkeena oo aan qaadan karnaa kala duwanaanshaha kobcinta aqoontayada wadajirka ah.

Su'aalaha Badiya La Weydiiyo

Waa maxay sababta kala duwanaanshuhu muhiim ugu yahay goobta sayniska?

Kala duwanaanshuhu wuxuu keenaa aragtiyo iyo fikrado kala duwan miiska, kor u qaadaya fahamkeena aduunka. Waxay hubisaa in cilmigu aanu ku koobnayn aragtida koox keliya.

Waa maxay muhiimadda sayniska qadiimka ah ee xiddigiska casriga ah?

Sayniska qadiimka ah wuxuu ina siinayaa aqoon taariikhi ah oo qiimo leh iyo tafsiiryo kala duwan oo xiddigaha. Waxay balaadhisaa fahamkeena ka baxsan aragtiyaha reer galbeedka ee soo jireenka ah waxayna kobcisaa hab loo dhan yahay oo cilmiga xiddigiska.

Ma dunidii saynisku way sii kala duwanaanaysaa?

Horumar ayaa la sameynayaa, laakiin waxaa dhiman howlo weli dhiman. Ciribtirka iska caabinta isbeddelka iyo horumarinta fursadaha loo siman yahay ee kooxaha aan la matalin waa caqabado socda.

Sidee bay Dr. Maggie Aderin-Pocock ugu lug yeelatay cilmiga xiddigiska?

Cajiibka Aderin-Pocock ee xiddiguhu wuxuu bilaabmay yaraanteedii, iyada oo ay uga mahadcelinayso bandhigyada TV-ga sida "Doctor Who" iyo "The Sky at Night." Waxay xiisaheeda ku raacday inay dhistay telescope u gaar ah, waxayna sii wadatay waxbarashadeeda, ugu dambayntii waxay qaadatay Ph.D. garoonka dhexdiisa.