Daraasad Cusub Oo Soo Bandhigtay Xidhiidh La Yaab Leh Oo Ka Dhaxeeya Sonkorowga Iyo Xanuunka Beerka Dufanka Leh

Daraasad cilmi baaris oo hor leh ayaa daaha ka qaaday xiriir lama filaan ah oo ka dhexeeya cudurka macaanka iyo cudurka beerka ee steatotic, taasoo iftiimineysa iftiin cusub oo ku saabsan isdhexgalka kakan ee labadan xaaladood. Daraasadan oo ay sameeyeen koox saynisyahano caan ah ayaa caqabad ku ah fikradihii hore waxaana laga yaabaa inay u gogol xaarto wanaajinta fahamka iyo maaraynta labada cudur.

Cudurka beerka steatotic, oo badanaa loo yaqaan cudurka beerka dufanka leh, waa xaalad lagu garto ururinta dufanka xad-dhaafka ah ee beerka. Waxaa la og yahay in ay la xiriirto cayilka, heerarka kolestaroolka sare, iyo khamriga xad dhaafka ah. Dhanka kale, cudurka macaanku waa cillad dheef-shiid kiimikaad oo lagu garto heerarka sonkorta dhiigga oo sarreeya, oo badanaa ka dhasha caabbinta insulinta ama soo saarista insulin ku filan.

Cilmi-baadhistan, oo ku lug lahayd falanqayn dhamaystiran oo xog caafimaad ah oo laga helay kumanaan bukaan ah, ayaa muujisay xidhiidh xooggan oo ka dhexeeya xanuunka macaanka iyo khatarta sii kordheysa ee ah inuu ku dhaco cudurka beerka dufanka leh. Natiijooyinka ayaa tilmaamaya in shakhsiyaadka qaba cudurka macaanku ay si aad ah ugu nugul yihiin inay ku koraan xaaladda, iyagoo kor u qaadaya welwelka ku saabsan saameynta muddada dheer ee suurtagalka ah ee caafimaadka beerkooda.

Waxaa intaa dheer, daraasaddu waxay soo jeedinaysaa in xiriirku uu yahay laba jiho, taasoo la micno ah in qofka qaba cudurka beerka dufanka leh uu sidoo kale la kulmi karo khatar sare oo ah inuu ku dhaco cudurka macaanka. Hababka saxda ah ee ka hooseeya ururkan is-dhaafsiga ah ayaa weli la sahamiyaa, laakiin waxaa la aaminsan yahay in arrimaha khatarta ah ee la wadaago iyo dariiqooyinka jireed ee caadiga ah ay gacan ka geystaan ​​isku xirka.

FAQ

S: Cudurka beerka dufanku ma ku badan yahay?

J: Haa, cudurka beerka dufanka leh waa xaalad baahsan oo saamaysa malaayiin qof oo adduunka oo dhan ah.

S: Ma laga hortagi karaa cudurka macaanka?

J: Iyadoo qaar ka mid ah arrimaha halista u ah sonkorowga aan la bedeli karin, qaadashada qaab nololeed caafimaad leh iyo maaraynta miisaanka waxay si weyn hoos ugu dhigi kartaa khatarta ah inuu ku dhaco cudurka.

S: Waa maxay calaamadaha cudurka beerka dufanka leh?

J: Cudurka beerka dufanku badanaa waa asymptomatic, laakiin marxaladaha hore, wuxuu keeni karaa daal, calool xanuun, iyo cagaarshow.

S: Cudurka beerka dufanka leh miyuu dib u laaban karaa?

J: Haa, marar badan, cudurka beerka dufanka leh ayaa lagu beddeli karaa isbeddellada qaab nololeedka sida miisaanka oo yaraada, beddelka cuntada, iyo dhaqdhaqaaqa jirka oo kordha.

S: Sidee bay natiijada daraasaddan uga faa'iidaysan kartaa bukaanka?

J: Daraasadu waxay bixisaa fikrado qiimo leh oo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya cudurka macaanka iyo cudurka beerka dufanka leh, awood u siinaya xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka si ay u horumariyaan xeeladaha ka hortagga, ogaanshaha hore, iyo daaweynta labada xaaladood.