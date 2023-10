Saynis yahanadu waxay ogaadeen Dhaqdhaqaaqa Atomyada Birta ee Xudunta Adag ee Dhulka

By

Saynis yahanadu waxay dhawaan sameeyeen daahfur cusub oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa atamka birta ee gudaha udub dhexaadka adag ee dhulka. Helitaankan cusubi waxa uu iftiiminayaa dhaq-dhaqaaqa qalafsan ee xudunta meereheena waxa uuna siinaya aragtiyo ku saabsan magnetic field.

Xudunta dhulku waxa ay u qaybsantaa laba qaybood: Xudunta dareeraha ah iyo xudunta adag ee gudaha. Xudunta adag ee gudaha, inkasta oo magaceeda, ma aha mid gebi ahaanba aan dhaqdhaqaaq lahayn. Waxaa la ogaa in muddo ah in uu jiro dhaqdhaqaaq seismic gudaha xudunta u ah, laakiin hadda saynisyahannadu waxay ogaadeen in atomyada birta ee shakhsi ahaaneed ay sidoo kale la kulmaan dhaqdhaqaaq.

Dhaqdhaqaaqa atamyada birta ee gudaha udub-dhexaadka adag waxa ay saamayn muhiim ah ku leedahay fahanka dhulka magnetic. Beerta birtu waxay ka dhalataa dhaqdhaqaaqa birta dhalaalaysa ee xudunta dibadda, dhaqdhaqaaqa atomyada birta ee xudunta gudaha waxay saameyn kartaa habdhaqanka birta ee meeraha guud.

Markay baranayaan hirarka seismic ee dhex mara dhulka, saynisyahannadu waxay awoodeen inay u kuurgalaan isbeddellada qarsoon ee sifooyinka xudunta gudaha. Isbeddelladani waxay muujinayaan dhaqdhaqaaqa atomyada birta, iyagoo caddaynaya jiritaanka dhacdadan aan hore loo aqoon.

Fahamka dhaqdhaqaaqa atamyada birta ee gudaha udub-dhexaadka adag waa tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhinaca fahamka dhaq-dhaqaaqyada kakan ee xudunta dhulka iyo goobta magnetic. Daraasadani waxay ku kordhinaysaa aqoontayada hawlaha gudaha ee meereheena waxayna awood u leedahay inay gacan ka geysato horumarinta dhinacyada sida geophysics iyo geomagnetism.

