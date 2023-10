Dhakhaatiirta Qalliinka ayaa Waalidiinta ugu Baaqay inaysan u Iibsan Qalimaanta Laser-ka oo ah Alaabta ay ku Ciyaarto Kadib Markii Wiilku Soo Gaaro Dhaawac Joogto ah oo Isha ah

La-taliyaha dhakhtarka indhaha ee carruurta ayaa ka baryaya waalidiinta inaysan u oggolaan carruurtooda inay ku ciyaaraan qalimaanta laysarka sidii alaabta ay ku ciyaaraan, ka dib kiis uu wiil 11 jir ah soo gaaray dhaawac joogto ah oo isha ah. Wiilkan oo loo yaqaan Harry, ayaa lumiyay aragiisa dhexe horaantii sanadkan, waxaana baaritaanada lagu sameeyay ay muujinayaan dhaawac weyn oo soo gaaray indho-shareerkiisa. Hadda waxa uu qaataa irbado bille ah, laakiin araggiisa lagama yaabo in uu si buuxda u soo noqdo.

Aabgina Shafi, oo ah dhakhtarka daweynaya Harry, ayaa shaaca ka qaaday in afar carruur ah oo kale oo ku nool Yorkshire ay hadda ku socdaan daweyn dhaawac la mid ah oo uu sababay qalimaanta laysarka. Miss Shaafi waxay ku nuuxnuuxsatay in waxyeelada ay gaysteen aaladahani ay keeni karaan indho la’aan ama dhaawacyo kale oo aan laga soo kaban karin, taasoo u baahan in lala socdo nolosha oo dhan. In kasta oo ay sharci-darro tahay in laysarka lagu iftiimiyo gaadhi socda, waa sharci in la iibiyo oo lagu yeesho qalimaanta laysarka gudaha UK.

Miss Shaafi waxay sharaxday in qalimaan badan oo laysarka ah oo laga heli karo suuqa aysan waafaqsanayn heerarka badbaadada Midowga Yurub, iyadoo qaarkood ay dhaafeen awoodda la calaamadeeyay. Waxay ka digtay in iyada oo carruurtu ay ku raaxaysan karaan inay u adeegsadaan qalimaantan si ay buufinnada u soo boodaan, in ay indhaha ku fiiqaan ay keeni karto dhibaato weyn.

Waalidiinta Harry waxay ogaadeen sababta dhaawaca ka dib markii ay u qaadeen dhakhtarka indhaha. Tijaabooyin la sameeyay ayaa lagu ogaaday waxyeellada UV-ga, waxayna ahayd markii ay hooyadii dib u soo xusuusatay inuu haystay qalinka laysarka. Marka laga soo tago dhaawaca ka soo gaaray isha midig, baaritaanno la sameeyay ayaa muujiyay dhaawac soo gaaray isha bidix, inkastoo hadda uusan araggiisa wax saameyn ah ku yeelan.

Harry hooyadeed, oo ka soo iibsatay qalinka laysarka ee internetka, ayaa muujisay sida ay uga xun tahay, waxayna waalidiinta kale ku boorisay inaysan samayn qalad la mid ah. Waxay iftiimisay saamaynta mustaqbalka fog ee nolosha wiilkeeda, oo ay ku jiraan rajooyinkiisa shaqo iyo kartida wadista.

Kiisku waxa uu xasuusin u noqonayaa waalidiinta in ay ka digtoonaadaan marka ay carruurtooda u soo iibinayaan alaabta ay ku ciyaaraan. Qalimaanta Laser-ku waxay u ekaan karaan kuwo aan waxyeello lahayn, laakiin waxay yeelan karaan cawaaqib xun marka si khaldan loo isticmaalo. Waxay muhiim u tahay soosaarayaasha iyo macaamiisha labadaba inay mudnaanta siiyaan badbaadada oo ay hubiyaan in alaabadu ay buuxiyaan heerarka lagama maarmaanka ah.

Ilo:

– [BBC News](Isha)