Daah-fur weyn: Saynis-yahannadu waxay ogaadeen Raadiyaha ugu dheereeya uguna iftiinka badan ilaa maanta

Koox saynis yahano ah oo caalami ah ayaa sameeyay daah-fur yaab leh oo ku saabsan daraasadda qarxinta raadiyaha degdega ah (FRBs). Waxay heleen FRB, oo lagu magacaabo FRB 20220610A, taas oo aan ahayn kaliya masaafada ugu fog ee abid la diiwaan geliyo, laakiin sidoo kale mid ka mid ah kuwa ugu iftiimaya ee abid la arkay. Waxay ku qaadatay ku dhawaad ​​sideed bilyan oo sano in calaamada FRB ee ka timid FRB 20220610A ay gaarto dhulka Juunyo ee sanadkii hore, taasoo ka dhigaysa ku dhawaad ​​boqolkiiba 50 inuu ka weyn yahay rikoorkii hore ee masaafada.

Tamarta ay sii daysay FRB 20220610A dhowr millise seconds ayaa lagu qiyaasay inay u dhiganto waxa ay Qorraxdeenu soo saarto 30 sano gudahood. Iftiinkan cajiibka ah ayaa ka dhigaya FRB 20220610A marka loo eego inta badan FRB-yada hore loo helay. Dhab ahaantii, way ka dhalaal badan tahay dhammaan marka laga reebo mid ka mid ah 55-kii FRB ee ay hore u ogaatay Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP).

Kormeero dabagal ah oo la sameeyay iyadoo la adeegsanayo Telescope-ka aadka u weyn ee Kormeeraha Koonfureed ee Yurub, kooxda Australiyaanka ah ayaa waxay ku soo gabagabeeyeen in FRB 20220610A ay u badan tahay inay ka timid lamaane isku biiray ama saddex galaxies ah. Natiijooyinkani waxay la jaan qaadayaan qaar ka mid ah aragtiyaha ku xeeran sababta FRBs, inkastoo sharraxaadyo kale oo suurtagal ah sida supernovae iyo xiddigaha neutron-ka ee magnetar sidoo kale la soo jeediyay.

Inkastoo aan la garanayn halka ay ka yimaadeen FRB-yada, ifafaalahan xiisaha leh ayaa cilmi-baarayaasha siinaya fursad ay ku qiyaasaan baaxadda caalamka. Professor Ryan Shannon, oo ah hogaamiyaha mashruuca, ayaa sharaxaya in arrinta maqan ee caalamka lagu ogaan karo iyadoo la isticmaalayo raadiyaha degdega ah: "Idaacada degdega ah waxay dareemeysaa walxahan ionized. Xataa meel bannaan oo ku dhow gebi ahaanba madhan, waxay 'arki karaan' dhammaan elektaroonnada, taasina waxay noo ogolaanaysaa inaan cabbirno inta shay ee u dhexeeya galaxiyada."

Helitaanka FRB 20220610A waxa kale oo ay taageertaa aragtida uu soo jeediyay cirbixiyeenkii hore ee Australian Jean-Pierre Macquart sanadka 2020. Macquart waxa uu soo jeediyay in tirada koonka lagu qiyaasi karo in la barto raadiyaha degdega ah ee dilaaca. Natiijooyinka kooxdu waxay la jaan qaadayaan waxa loo yaqaan "Xiriirka Macquart," kaas oo sheegaya in ka fogaanshaha raadiyaha degdega ah ee dillaaca, ayaa sii badanaysa gaasta fidsan ee ay ku muujinayso inta u dhaxaysa galaxyada. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan FRB-yadu ma raacaan qaabkan, iyaga oo hoosta ka xariiqaya kakanaanta dhacdooyinkan.

In kasta oo horumarkan lagu fahmayo FRB-yada ay riixayso xudduudaha aqoonteena, ogaanshaha xitaa calaamadaha fog waxay u baahan doontaa qalab la hagaajiyay. Saynis yahanadu waxay si hagar la'aan ah u filayaan dhamaystirka Goob-joogga Kloomitir ee Square, oo la qorsheeyay in uu shaqeeyo 2028, kaas oo awood u siin doona sahaminta dheeraad ah iyo helitaanka diiwaannada cusub ee FRB.

