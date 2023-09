Quudinta Rabshadaha leh: Sida Fiican ee Holes Madow u Maroojinayo iyo Dooxo-Waqtiga

By

Daraasad dhowaan ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka socda Jaamacadda Waqooyi-galbeed ayaa caqabad ku noqotay fahamka caadiga ah ee sida godad madow oo aad u sarreeya ay u quudiyaan. Waxa hore loo rumaysnaa in godadka madow ay si tartiib tartiib ah u cunaan maadada muddo dheer. Si kastaba ha noqotee, iyada oo la adeegsanayo jilida 3D-ga sare, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in kooxdan cosmic-ga ah ay si xoog leh u leexiyaan oo ay u kala gooyaan waqti-meel si ay u cunaan maaddooyinka heerar la yaab leh oo degdeg ah, iyagoo dhammaystiraya hal wareeg oo cunto ah dhowr bilood gudahood.

Kooxdu waxay adeegsatay Summit, mid ka mid ah kombuyuutarrada ugu waaweyn adduunka, si ay u sameeyaan jilid 3D ah oo isku dhafan dhaqdhaqaaqa gaaska, meelaha magnetic, iyo isku xidhka guud. Jilitaankani waxa uu bixiyay aragti dhamaystiran oo ku saabsan habdhaqanka godka madow waxana uu daaha ka qaaday in godadka madaw ay qalloociyaan wakhtiga ku hareeraysan, iyaga oo jeexjeexaya saxanka garashada gudaha iyo dibaddaba. Daloolka madow ayaa markaa cunaya saxanka gudaha, taas oo u oggolaanaysa qashinka ka soo baxa disk-hoosaadka dibadda inuu buuxiyo maranaanshaha.

Habkan, oo loo yaqaan "cun-dib-u-buuxinta-cun," waxay si macquul ah u sharraxaysaa habdhaqanka dahsoon ee "beddel-muuqaal" quasars. Quasars waa unugyo galactic ah oo aad u iftiimaya oo ay ku shaqeeyaan godadka madow ee aadka u weyn. Quasars-muuqaalka-muuqaalka ah ayaa muujiya kala duwanaansho degdeg ah oo daran oo dhalaalkooda ah, inta badan shid ama shid dhowr bilood ilaa dhowr sano gudahood.

Aragtiyo hore ayaa ku dhibtooday inay sharaxaan sababta gobolka gudaha ee disk-ka-qaadista uu la waayay oo si degdeg ah dib loogu buuxiyey. Si kastaba ha ahaatee, tusaalooyinka ayaa muujiyay in marka gudaha iyo dibaddaba ay kala go'aan disk-hoosaadyada, "quudinta quudinta" godka madow ayaa bilaabmaya. Tartanka u dhexeeya wareegtada godka madow iyo is jiid jiidka iyo cadaadiska gudaha saxanka ayaa keenaya jeexjeexa saxanka iyo riixitaanka gudaha gudaha.

Ka soo horjeeda malo-awaalkii hore, jilitaanka ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in saxanadaha acretion aysan daruuri ahayn inay la socdaan wareegga madow ee godka madow. Taa baddalkeeda, disk-hoosaadyada gudaha iyo dibedda waxay si madax-bannaan u lulaan xawaare iyo xaglo kala duwan. Qallafsanaantan dhammaan saxanka laxaadka leh ayaa sababa in qaybo gaas ahi ay isku dhacaan, taasoo keentay in ay dilaacdo iftiin iyo tamar.

Fahamka cusub ee sida godad madow ee aadka u weyn ee quudinta u furto waddooyin xiiso leh oo baaritaan dheeri ah lagu sameeyo hay'adahan cosmic-ga ah. Waxay caqabad ku noqotaa aragtiyaha soo jireenka ah waxayna siisaa sawir ka sii sax ah oo ku saabsan caadooyinkooda quudin, iyadoo siinaya faham wanaagsan oo ku saabsan hababka dhaqaajinaya dhaqankooda.

