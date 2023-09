Hababka Cunista ee Godadka Madow ee aadka u sarreeya: Daraasad cusub ayaa shaaca ka qaaday natiijooyin la yaab leh

By

Daraasad cusub oo ay hogaamineyso Jaamacadda Waqooyi-galbeed ayaa caqabad ku ah malo-awaal hore oo ku saabsan caadooyinka cunista ee godad madow oo aad u weyn. Iyadoo hore loo rumaysnaa in godadka madow ay si tartiib tartiib ah u cuneen cuntadooda, jilitaanka cusub ayaa muujinaya inay dhab ahaantii u cunaan si dhakhso ah. Natiijooyinka daraasaddan aasaasiga ah waxaa lagu daabici doonaa Joornaalka Astrophysical Sebtember 20-keeda.

Marka loo eego jilitaanka 3D-xalinta sare leh, godadka madaw ee wareega waxay maroojiyaan wakhtiga ku hareeraysan, taas oo keenaysa kaydka gaasku inuu jeexjeexo gudaha iyo dibaddaba. Godadka madow ayaa marka hore isticmaala giraanta gudaha ka dibna qashinka ka soo baxa subdisk-ka sare ayaa buuxiya farqiga. Habkan dib-u-buuxinta-cunista waxay ku dhacdaa dhowr bilood gudahood, aad uga dhakhso badan sidii markii hore la moodayay.

Fahamkan cusub ayaa kaa caawin kara sharaxaadda hab-dhaqanka quasars, kuwaas oo ah qaar ka mid ah walxaha ugu iftiimaya habeenkii. Quasars inta badan way kacdaan ka dibna way baaba'aan sharraxaad la'aan. Isbeddellada degdegga ah ee lagu arkay quasarsku waxay la socdaan burburinta iyo dib u buuxinta gobollada gudaha ee saxanka accretion.

Malo-awaalkii hore ee ahaa in saxanadaha acretion ay la jaanqaadeen wareegga godka madow ayaa la caddeeyay been. Jilitaanka ay sameeyeen cilmi-baarayaashu waxay muujinayaan in gobollada ku hareeraysan godadka madow ay ka badan yihiin jahwareerka markii hore la aaminsan yahay. Iyaga oo isticmaalaya mid ka mid ah kombuyuutarrada ugu waaweyn adduunka, cilmi-baarayaashu waxay abuureen jilitaanka 3D ee saxan khafiif ah oo leexleexan oo xisaabta ku darsaday dhaqdhaqaaqa gaaska, meelaha birlabeedka, iyo isu-ekaanshaha guud.

Dagaalada ka dhasha jir-jiidista, waa dhacdo uu godka madaw ee wareegaya uu ku jiido meel bannaan oo ku wareegsan, taasoo keenta in saxanka oo dhan uu gariiro. Saxanka gudaha ayaa si ka xawli badan u gariira qaybaha dibadda, taasoo ka dhalanaysa isku dhacyo u horseedaya shay u dhow daloolka madow. Ugu dambeyntii, saxanka gudaha ayaa ka go'a inta kale ee diskka iyo subdisks-yada waxay bilaabaan inay si madaxbannaan u koraan.

Gobolka jeexjeexa, halkaas oo gudaha iyo dibaddaba ay ka go'aan diskooga hoosaadyada, waa meesha uu ka bilaabmo xanaaqa quudinta. Wareegga godka madow waxa uu la tartamayaa is jiid jiidka iyo cadaadiska ku jira saxanka dhexdiisa, taas oo keenta in saxannada gudaha iyo dibaddaba ay isku dhacaan oo ay diskka gudaha u riixaan godka madow. Habkani waxa uu abuuraa meerto-cun-cun-cun.

Daraasadani waxay suurtogal u tahay inay sharaxdo ifafaale "isbeddel-muuqaal" quasars, halkaas oo quasars ay si weyn u beddelaan miisaanka wakhtiga bilaha ilaa sannadaha. Jilitaanka ay sameeyeen cilmi-baarayaashu waxay bixiyaan sharraxaad suurtagal ah ee iftiiminta degdegga ah iyo iftiinka lagu arkay walxahan.

Guud ahaan, daraasaddan ayaa iftiiminaysa iftiin cusub oo ku saabsan caadooyinka cunno ee kakan ee godad madow ee aadka u weyn waxayna waddada u xaaraysaa cilmi-baaris dheeraad ah oo lagu fahmo hab-dhaqankooda.

Qeexitaanno:

– Acretion Disk: Diske ka kooban gaas, boodh iyo walxo kale oo ku dul wareega shayga samada, sida god madow ama xidigta da’da yar, ka hor inta aanu aakhirka ku dhicin shayga.

– Quasar: Waa unug firfircoon oo firfircoon oo aad u ifaya oo fog oo soo saara xaddi badan oo tamar ah, gaar ahaan qaabka iftiinka iyo hirarka raadiyaha.

Ilo:

- Joornaalka Astrophysical (Isha daraasadda)

- Jaamacadda Waqooyi-galbeed (Isha macluumaadka ku saabsan cilmi-baarayaasha)